Noemi Bocchi protagonista dell’estate 2022 grazie alla sua storia d’amore con Francesco Totti. Poche le informazioni in possesso della donna, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come flower designer. Ora a fornire qualche dettaglio in più sulla 34enne pariolina ci pensa Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello Vip.

Il giovane ha rivelato al settimanale Di Più Tv di conoscere molto bene la nuova fidanzata di Totti. Eletti ha spiegato di essere uscito più volte in comitiva con la Bocchi perché hanno un’amica in comune. Tommaso ha rimarcato che Noemi è bellissima, molto simile a Ilary Blasi. Tanto che spesso gli amici, prima che questa storia scoppiasse, le facevano notare il paragone e lei ne appariva lusingata.

Stando a quanto raccontato da Tommaso Eletti, Noemi Bocchi è una donna che ha investito molto sul suo futuro. Ha in tasca una laurea alla Lumsa in Economia ed è “molto in gamba”. Il ragazzo, che tanto ha fatto discutere in tv per il suo rapporto con Valentina Nulli, ha puntualizzato: “Non mi sembra proprio una mangiauomini, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti”.

Chi è Noemi Bocchi: il racconto di Tommaso Eletti

L’ex gieffino ha rimarcato che Noemi Bocchi ha la testa sulle spalle, tiene molto ai figli avuti dall’ex marito Mario Caucci e che oggi hanno dieci e otto anni. In più non ha alcuna voglia di apparire e questo lo dimostra chiaramente la scelta di avere un profilo Instagram privato, con appena 3mila follower.

Tommaso di Temptation Island ha confessato di averci provato spudoratamente con Noemi Bocchi ma di aver ricevuto un due di picche in cambio, che l’ha poi portato ad allontanarsi dalla donna:

“Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”

Noemi Bocchi, come fatto sapere da Tommaso Eletti, è pure una grande sportiva: fin da bambina segue il calcio – e una tifosa sfegata della Roma – e da qualche tempo ha iniziato a giocare a padel, passione che l’ha avvicinata al Capitano.

Il primo incontro – secondo i gossip – risalirebbe all’estate 2021. Totti e Noemi si sarebbero conosciuti allo stesso torneo e da lì avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto fino a quando l’ex calciatore non ha annunciato la separazione da Ilary Blasi, che l’ha reso padre di Cristian, Chanel e Isabel.