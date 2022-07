Totti, Ilary, Noemi alla stessa festa: ora parla l’amico di Francesco

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è diventata una soap opera. Il presunto tradimento dell’ex calciatore con Noemi Bocchi – 34enne romana che non c’entra nulla col mondo dello spettacolo anche se qualche anno fa ha amato l’ex tronista Gianfranco Apicerni – ha reso la rottura tra Totti e Ilary più piccante che mai. Giorno dopo giorno emergono nuovi dettagli sulla vicenda tanto che il Pupone sarebbe stanco di certe malelingue e pronto a prendere seri provvedimenti.

Dopo l’investigatore privato assunto da Ilary e il coinvolgimento della piccola Isabel che avrebbe frequentato negli scorsi mesi i figli di Noemi Bocchi arriva un nuovo capitolo dell’intricata faccenda. Dagospia ha ritrovato sulla bacheca Instagram di Alex Nuccetelli – pr romano, ex marito di Antonella Mosetti e amico da tempo di Totti – un video di una festa dell’ottobre 2021. Una festa in cui erano presente Francesco e Ilary ma pure Noemi.

Nuccetelli ha condiviso sui social network un filmato di quell’evento: molte riprese della coppia reale di Roma e tante della Bocchi. Secondo i più maliziosi Alex era già al corrente della presunta tresca del Pupone e per questo avrebbe più volte inquadrato Noemi con il suo cellulare.

Versione, però, prontamente smentita dal diretto interessato al Corriere della Sera. Il padre di Asia Nuccetelli – concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip – ha chiarito di non sapere molto di questi ultimi sviluppi:

“Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti”

Alex Nuccetelli ha poi rivolto una frecciatina a Ilary Blasi, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto in passato:

“Io non so proprio come si sono ridotti così, forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo…E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari“

Se Alex Nuccetelli non è rimasto in silenzio – da quando Ilary e Totti hanno annunciato la separazione ha rilasciato interviste a destra e manca – i protagonisti dell’intreccio amoroso continuano a non proferire parola. Francesco è sparito dai radar, la Bocchi ha addirittura tolto il suo nome dal citofono di casa mentre la Blasi preferisce postare a raffica foto e video su Instagram, dove non è mai stata così presente come oggi.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Nuovo, però, sembra che la conduttrice dell’Isola dei Famosi sia pronta a dire tutta la verità sulla fine del suo matrimonio a Silvia Toffanin, in una puntata di Verissimo di settembre. Intanto le pratiche della separazione sarebbero ancora ferme: nessun accordo tra Totti e Ilary sarebbe stato ancora raggiunto.