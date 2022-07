Come prevedibile, la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi sta diventando una soap opera infinita. Nell’ultimo numero in edicola, il magazine Oggi ha pubblicato delle fotografie alquanto curiose e risalenti all’ottobre 2021, quindi a ben prima che scoppiasse la bomba sulla vita sentimentale dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice in forza a Mediaset. In tali scatti, che sono stati reperiti sui social da alcuni profili, emergono delle interessanti coincidenze, se così le si può chiamare. Dunque? Cosa è venuto a galla? Che Totti, Ilary e Noemi Bocchi (colei che è data come nuova fiamma del Pupone) erano tutti assieme, seppur a tavoli diversi, a La Villa, un locale di proprietà di Andrea Battistini. Quest’ultimo si è fatto conoscere in tv per aver partecipato nel 2020 a Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti.

Il settimanale Oggi, con un pezzo firmato da Alberto Dandolo, ha rilevato che il 23 ottobre 2021, giorno del compleanno di Anna Boschetti, a La Villa, gli ospiti d’onore furono proprio Totti e l’allora moglie Blasi. Curiosità vuole che nel ristorante c’era pure Noemi, seduta al tavolo di fronte. La donna “non si è mai avvicinata alla coppia”, si legge su Oggi. E ancora: “Il tutto sotto lo sguardo vigile del famoso pr delle serate romane Alex Nuccetelli, grande amico di Totti (gli presentò Ilary) e, dicono, anche di Noemi”.

Insomma, per farla breve, Totti e Noemi, nell’ottobre 2021, si sono ritrovati nello stesso locale casualmente oppure no? Secondo i ben informati, i due, all’epoca, pare che già si conoscessero (si mormora che i primi contatti li abbiano avuti nell’agosto 2021). Alla luce di siffatto giallo, due le domande da porsi: Totti e Noemi frequentavano casualmente gli stessi luoghi? Oppure Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate capitoline nonostante ci fosse anche Ilary?

Della vicenda ne ha parlato anche Giuseppe Candela su Dagospia che ha aggiunto ulteriori informazioni. Secondo il giornalista, il fatto che Totti, Noemi e Ilary si siano ritrovati nel medesimo locale non è stata una casualità. Così Candela sul portale diretto da Roberto D’agostino: “Una clamorosa ma possibile casualità? Difficile da crederci. La scelta di Totti di portarsi la presunta amante a cena a pochi metri dalla moglie? Una mossa troppo audace e rischiosa”. Ma quindi? La questione è davvero curiosa, anche perché, come poc’anzi accennato, sembra che l’ex calciatore, ad ottobre 2021, già si avesse avviato i contatti con la Bocchi.

“Una conoscenza avvenuta, lo ricordiamo, ad agosto 2021, una frequentazione iniziata il mese successivo”, ha assicurato Giuseppe Candela. Chissà cosa ne penserà Ilary Blasi che, con ogni probabilità, ha scoperto ora di essersi ritrovata a due passi, in un locale, dalla donna che pare abbia stregato il cuore di Francesco.