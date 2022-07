Totti furioso per i gossip su Ilary e Noemi: “Presto la verità”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla fine della relazione fra l’ex calciatore e la conduttrice: si dice che in questi giorni Er Pupone sia davvero su tutte le furie per le voci che stanno circolando

La misura è colma per Francesco Totti. Il calciatore a quanto pare non ne può davvero più di sentire voci e pettegolezzi pruriginosi sulla sua attuale situazione sentimentale. D’altra parte è anche comprensibile, visto e considerato che la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi è praticamente il caso di cronaca rosa dell’anno. Ache se si è sempre impegnato per non alimentare ulteriori polveroni, la sua pazienza potrebbe aver raggiunto il limite.

Questo è perlomeno quello che ha raccontato quest’oggi in anteprima il Corriere. Il giornale ha infatti pubblicato un articolo nel quale è stato svelato il “mood” di Totti in questi giorni così complicati. A quanto pare, l’ex capitano della Roma sarebbe arrivato al limite della sopportazione: la goccia che ha fatto traboccare il vaso a questo proposito sarebbero state le ultime indiscrezioni apparse su Chi quest’oggi, che in buona sostanza dipingono lo sportivo come il marito fedifrago.

Sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini è apparso proprio questa mattina un racconto che ha lasciato in molti senza parole. Si dice infatti che Ilary Blasi avesse assoldato un investigatore privato per seguire il marito, che già ai tempi si diceva si frequentasse con Noemi Bocchi. Ma non finisce qui. In base alle informazioni apparse su Chi, Totti avrebbe deciso di togliere di mano da Melory Blasi, la sorella di Ilary, la gestione dei suoi profili social. Il motivo sarebbe legato al fatto che, oltre ai messaggi delle ammiratrici, avrebbero potuto finirci sopra anche certi scambi compromettenti con Noemi. In questa vicenda così complicata, sempre secondo Chi, si aggiungerebbe però un altro tassello: pare infatti che Totti avesse portato con sé la figlia Isabel quando si recava presso l’abitazione di Noemi per “sviare i sospetti”. Ecco quello che ha riportato Chi e che tanto ha fatto arrabbiare “Er Pupone”:

“Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato. Vuole vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto. Quando “Chi” pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, quindi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva. Anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente. Quella di separarsi è una scelta che era nell’aria, che è stata meditata a lungo, e che non poteva più essere rimandata.”

Quanto detto fin’ora, in ogni caso, sarebbe a questo punto non soltanto falso ma anche parecchio infamante. A scatenare le ire di Totti sarebbe stato il fatto che in questa brutta vicenda sia stata coinvolta anche la figlia. Quali saranno, dunque, i prossimi step? Pare che Francesco potrebbe fornire la sua verità sui fatti a breve. Quando, con precisione, non è dato sapere. Quello che traspare sul Corriere è che le sue intenzioni non siano delle più accomodanti.