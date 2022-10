Continua a far chiacchierare la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nello specifico hanno fatto molto rumore i dispetti che gli ex coniugi si sono fatti a vicenda. L’ex Letterina di Passaparola ha portato via tutti i Rolex del Pupone mentre quest’ultimo ha sottratto all’ex moglie le sue preziose borse e scarpe.

Stando a quanto riporta The Pipol “la ripicca del Capitano è stata così piena di rabbia che avrebbe lasciato alla moglie come gesto simbolico solo una scarpa e una ciabatta”. La separazione tra Totti e Ilary è stata davvero travagliata, tanto che i due non si rivolgono più la parola. Comunicano solo tramite WhatsApp per esigenze legate ai figli.

In attesa di scoprire come finirà la guerra in tribunale – al momento c’è stata solo un’udienza senza alcuna decisione finale da parte del giudice – Francesco Totti non si nasconde più con la nuova fidanzata, la 34enne flower designer Noemi Bocchi. Di recente la coppia si è concessa una fuga romantica nel Principato di Monaco.

Amici della nuova coppia assicurano che Totti e Noemi sono molto uniti e complici e insieme condividono gioie e dolori. Anche la Bocchi, infatti, è alle prese con una battaglia legale contro l’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci dal quale ha avuto due figli che oggi hanno rispettivamente dieci e otto anni.

Secondo Alex Nuccetelli, l’ex marito di Antonella Mosetti e amico di vecchia data di Francesco, lo sportivo sarebbe pronto ad allargare la famiglia e ad avere il tanto desiderato quarto figlio.

“Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei. Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla famiglia: probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri. Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso”

Il personal trainer romano, che non ha più alcun rapporto con Ilary Blasi e le sue sorelle, Silvia e Melory, ha aggiunto:

“Per arrivare a stare con un’altra donna e lasciarsi andare in questo modo vuol dire che Francesco è arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre. Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata”

Chi è Noemi Bocchi

34 anni, Noemi Bocchi è nata e cresciuta a Roma, nel noto quartiere Parioli. È laureata in Economia e da qualche anno ha iniziato a darsi da fare come flower designer, si occupa praticamente di creazioni floreali. È una grande appassionata di calcio, tifa Roma, e di padel.

Prima di sposare Mario Caucci, dal quale ha avuto due figli, è stata legata per un paio d’anni a Gianfranco Apicerni, l’ex tronista di Uomini e Donne oggi postino di C’è posta per te.