Francesco Totti, l’audio piccante è virale su TikTok: la figlia lo sfotte

Forse non tutti sanno che in questo ultimo paio d’anni Chanel Totti, la figlia primogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, è diventata una vera e propria star di TikTok. L’adolescente, che oggi ha 14 anni, carica da tempo sul suo seguitissimo profilo (vanta ben 207 mila follower) molti video dove fa “la sciantosa” e si diverte anche a coinvolgere i due genitori, impegnati in questi mesi in una battaglia legale post separazione.

Nell’ultimo video caricato su TikTok, che ha già raccolto migliaia di visualizzazioni, Chanel Totti ha deciso di includere anche il padre Francesco, che di recente è diventato suo malgrado protagonista di un audio virale. Sulla piattaforma, infatti, molti utenti hanno ricondiviso le parole dell’ex calciatore pronunciate in un video di 15 anni fa proveniente da una delle clip legate alle celebri “Barzellette di Totti”. Il popolo del web ha dunque trasformato quelle simpatiche frasi in quello che oggi su TikTok si chiama lip-sync, ovvero un brano che gli iscritti possono reinterpretare come se fosse una sorta di karaoke video.

Nella clip originale sentiamo una voce esterna fare tre distinte domande a Francesco Totti. “Nome? Professione? Sesso?” dice la voce, dei quesiti a cui Totti risponde: “Francesco. Calciatore. Na cifra!”. Il fatto che l’audio sia diventato virale è stata un’occasione fin troppo ghiotta per la bella Chanel, che ha così voluto fare un simpatico sfottò al padre. Nel video pubblicato da Chanel vediamo la ragazza insieme al genitore, che ascolta divertito le sue stesse parole mentre, nel frattempo, la sua vita sentimentale sta vivendo un importante scossone.

In questi giorni, infatti, “Er Pupone” sta finalmente uscendo allo scoperto con la nuova compagna Noemi Bocchi, con la quale si è fatto vedere ormai senza più problemi su Instagram Stories e anche allo stadio, nel corso di una recente partita a Monaco. Chi lo sa se alla luce dei fatti Francesco Totti potrebbe ripetere anche oggi le stesse frasi “piccanti”? Per il momento, tutto sembra andare nel verso giusto con Noemi: quello che accade oggi fra di loro sotto le lenzuola, per il resto, è giusto che rimanga nella sfera della privacy!