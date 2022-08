Totti e Noemi beccati insieme a San Felice Circeo: le foto di Chi

Francesco Totti beccato di nuovo sotto casa di Noemi Bocchi. Questa volta non l’abitazione a Roma della flower designer bensì quella che la 34enne ha affittato a San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia, da anni buen retiro del Pupone. Per amore del Capitano la Bocchi ha infatti rinunciato alle consuete vacanze in Sardegna e ha ripiegato sul litorale laziale.

In esclusiva sul nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 24 agosto, sono state pubblicate le immagini di Francesco Totti che va a trovare la sua nuova fiamma Noemi Bocchi in vacanza al Circeo, dopo giorni di appostamenti e false piste (immagini più in basso).

Le fotografie mostrano l’ex calciatore della Roma il 19 agosto sera a San Felice Circeo mentre scende dalla macchina di un amico (intorno alle 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Il punto, come si vede dalle immagini, è lo stesso in cui la giovane, qualche giorno prima, aveva parcheggiato.

L’accordo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

A quanto pare Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo segreto: usciranno allo scoperto solo quando lo sportivo sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e molti sono pronti a giurare che tra i due ci sarà una vera e propria battaglia legale dato l’ingente patrimonio da spartire.

Il patrimonio di Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi devono spartire equamente un impero economico formato da sette società – tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro – con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Anche l’ex Letterina di Passaparola aveva coinvolto i suoi parenti nelle attività di famiglia.

Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è poi la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Senza dimenticare i guadagni milionari dell’ex coppia: un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.