Totti e Ilary, parla Flavia Vento: “Spero che arriveranno delle scuse”

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sbarca a Striscia la notizia. L’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto Flavia Vento per consegnarle il Tapiro d’oro. Il motivo? La presunta notte di passione che il Pupone avrebbe trascorso con la soubrette pochi mesi prima del matrimonio con l’ex Letterina di Passaparola. Uno scoop lanciato da Fabrizio Corona nel 2005 e che oggi è tornato prepotentemente a galla tra i tanti gossip sul matrimonio di Totti e Ilary.

L’ex Capitano della Roma ha sempre negato quella liaison e parlato di un gossip creato ad arte con la complicità di terze persone: tesi sostenuta pure da Ilary durante un confronto con l’ex re dei paparazzi alla terza edizione del Grande Fratello Vip e già entrato nella storia della (trash) tv.

Fino ad ora Flavia Vento non ha proferito parola ma davanti alle telecamere di Striscia la notizia non è riuscita a restare in silenzio. “Si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato (dei tradimenti di Totti, ndr) avrebbe rovinato cinquanta famiglie?”, ha chiesto Valerio Staffelli.

Flavia Vento ha inizialmente replicato in maniera vaga: “Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni”. Poi però ha lanciato una dichiarazione piuttosto sibillina che sembra nascondere una realtà tenuta nascosta per anni:

“Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse…”

Il servizio completo andrà in onda su Canale 5 nella puntata di Striscia la notizia in onda lunedì 3 ottobre. In un’intervista con Caterina Balivo a Vieni da me nel 2019 Flavia Vento aveva confidato di essere stanca di doversi giustificare per quel pettegolezzo che coinvolgeva Francesco Totti. Per anni, dopo lo scandalo, ha cercato di prendere le distanze da quello scandalo che però oggi sembra più attuale che mai.

Il precedente a Striscia la notizia

Non è la prima volta che Flavia Vento riceve da Striscia la notizia un Tapiro d’oro. Già nel 2005 la showgirl era stata raggiunta da Valerio Staffelli per dei chiarimenti sul suo presunto legame con Francesco Totti. Davanti alle telecamere la Vento aveva negato tutto per poi sostenere in privato di non aver inventato nulla di quello che si raccontava sui giornali. “Ma ti pare che invento tutto? Che sono matta?”, ha ammesso. Ora è pronta a fare nuove scottante rivelazioni?

La situazione tra Totti e Ilary

Intanto continua la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due non hanno ancora raggiunto un accordo per la separazione. La presentatrice dell’Isola dei Famosi, tramite il suo avvocato, ha però smentito di aver chiesto ventimila euro al mese di mantenimento.