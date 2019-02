Flavia Vento: “Ho letto tanti libri che nessuno ha mai letto”, poi parla di Totti

Flavia Vento intervista a Vieni da me: la soubrette contro i pregiudizi

Nuova intervista per Flavia Vento a Vieni da me. Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, la soubrette ci ha tenuto a rimarcare la sua intelligenza e sensibilità. Aspetti passati in secondo piano nel corso della sua lunga carriera per via del ruolo che le è stato affibbiato a Libero, il programma di Teo Mammuccari. Un impegno del quale Flavia si pente, seppur accettato con tutta l’incoscienza dei venti anni. “Quel ruolo sotto il tavolo era un po’ riduttivo rispetto a quello che ero e che facevo. Se voleva elargire la mia bellezza, poteva farmi fare un ballo. Sentirmi dire che ero una scema non è bello, Striscia ci ha anche giocato su questa cosa”, ha ricordato la 40enne.

Flavia Vento: grande lettrice e appassionata di Egittologia

“Ho letto tanti libri che nessuno ha mai letto. Sono un’appassionata dell’antico Egitto. Sono stata decine di volte a Il Cairo, a vedere le Piramidi e la Valle dei Re. A casa ho tanti cimeli egizi”, ha ammesso Flavia Vento nel programma Rai di Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista la Vento ha chiarito di non sentirsi una fallita: “Mai sentita fallita, io ho salvato 40 cani dalla strada ed ho fatto tante opere animaliste vere: ho dato da mangiare a tanti cani e credo che le fallite siano altre nella vita, non io. Io sono una vincente. Ho sofferto tanto per gli uomini, come con il mio ultimo fidanzato di dieci anni: mi ha tradito e mi ha fatto soffrire tanto”.

Flavia Vento: bullismo, castità e il gossip su Francesco Totti

“Sono casta da più di tre anni e ne vado orgogliosa: in un mondo in cui si sono persi i valori, bisogna lanciare dei messaggi ai giovani. A scuola ho sofferto di bullismo, mi parlavano pochissimo e ho sofferto molto: c’era sempre una sorta di gelosia, avevo poche amiche”, ha detto Flavia Vento. E sul gossip su Francesco Totti ha puntualizzato: “È un grande calciatore è basta: dopo 13 anni non mi va più di parlarne”.