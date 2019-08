Totti e Ilary Blasi vacanze prima della sitcom: la gioia del Capitano

Vacanze di Francesco Totti e Ilary Blasi: Sabaudia la meta di una vita

Ilary Blasi e Totti si stanno rilassando nella loro Sabaudia. Un appuntamento fisso che dura da tempo immemore. Da giovanissimi, i due si recavano in quel posto per loro così speciale per trascorrere parte delle vacanze: un rito che è continuato anche dopo la nascita dei tre figli, che ormai sono molto cresciuti. Il settimanale Oggi ha pizzicato l’allegra famiglia intenta a rilassarsi e a divertirsi come non mai: dopo l’addio alla Roma, in molti temevano per Totti, profetizzando chissà quale sciagura nella sua vita, e invece grazie a sua moglie e grazie ai suoi figli non ha perso il sorriso. Un nuovo capitolo è iniziato e, con tutta probabilità, avrà presto anche delle inedite proposte di lavoro nel mondo del calcio.

Francesco Totti col sorriso assieme a Isabel: l’addio al calcio meno sofferto grazie ai figli

Er Pupone ha giocato tantissimo con sua figlia Isabel, la più piccola dei tre fratelli, e la rivista Oggi ha commentato così: “Pian piano qualcosa sta cambiando, Francesco è in acqua nella sua Sabaudia, dove trascorre un pezzo di ogni estate: solleva Isabel, la sua figlia più piccola, e probabilmente non c’è coppa che abbia sollevato con un sorriso più luminoso in 20 anni di partite […]. E poi c’è quel bacio cinematografico che racconta quanto sia tenero l’amore tra questo papà e la sua piccolina di tre anni appena”. Parentesi di relax al mare come quella di Elisabetta Canalis, che è stata beccata a Sassari dopo il presunto litigio con Maddalena Corvaglia.

La sit-com di Totti e Blasi: ultime novità

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno passando tanto tempo insieme, anche perché, recentemente, hanno realizzato una sit-com molto particolare: “Ha girato un paio di puntate di una sit-com con Ilary. E lo abbiamo anche visto darsi alla vita: a cena fuori, a Formentera, sugli yacht e pure in discoteca. Ogni tanto il viso si incupisce ancora, ma accade sempre più di rado”.