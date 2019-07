Ilary Blasi e Totti, news sulla sitcom: nessuna esclusiva per Mediaset

Casa Totti, novità e ultime anticipazioni sulla sitcom sulla vita di Francesco e Ilary

Continuano a trapelare indiscrezioni sul nuovo progetto di Ilary Blasi e Francesco Totti: una sitcom sulla loro vita di coppia e sulla loro famiglia. Stando a quello che riporta il settimanale Chi, le riprese del progetto televisivo sono già iniziate a Sabaudia e sono spuntati i nomi dei primi ospiti. Ovvero Teo Mammucari, da anni amico e collega di Ilary, e Emma Marrone, la cantante preferita dei piccoli Cristian, Chanel e Isabel. La serie, al contrario di quanto si pensava, potrebbe però non andare in onda su Mediaset. Pare che Totti e Ilary stiano ricevendo numerose offerte da altri network, tra cui Amazon. In questi giorni, dunque, la coppia starebbe valutando il da farsi in modo da scegliere la strada giusta.

Le ultime indiscrezioni sulla serie con Ilary Blasi e Totti

“Continuano i preparativi per la sitcom che Francesco Totti e Ilary Blasi stanno mettendo in piedi per raccontare la loro vita. C’è una novità. A sorpresa la coppia non cederà l’esclusiva a Mediaset come si immaginava: per acquistare i diritti della messa in onda, c’è il colosso Amazon alla finestra, seguito dalle altre piattaforme internazionali. Cosi i Totti ascoltano, affascinati, le sirene estere e portano avanti le trattative. Confermati invece gli ospiti che prenderanno parte al progetto: Teo Mammucari e Emma Marrone”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Ilary Blasi tornerà in tv con Giochi senza frontiere

In attesa di mettere a punto tutti i dettagli di Casa Totti, Ilary Blasi tornerà su Canale 5 a settembre con la nuova edizione di Giochi senza frontiere. Accanto alla presentatrice romana ci sarà Alvin. Ilary ha inoltre detto addio al Grande Fratello Vip dopo tre edizioni di successo.