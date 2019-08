Elisabetta Canalis vacanze speciali: dimenticata la lite con la Corvaglia?

Vacanze in famiglia per Elisabetta Canalis: circondata dall’amore di suo marito e di sua figlia

Elisabetta Canalis non ha nessuna voglia di parlare di gossip e di polemiche varie. Intende solo rilassarsi, passare del tempo al mare con la sua famiglia e… essere lasciata in pace! Parentesi di relax per l’ex Velina, che a 40 anni mostra un fisico invidiabile, ancora più bello e tonico di prima. La palestra e le arti marziali le hanno permesso di raggiungere quella forma fisica che ha mostrato orgogliosa durante le sue vacanze all’Isola di Tavolara, a Sassari, dove ha incontrato componenti preziosi della sua famiglia e amici che non potrà mai dimenticare, anche se ormai vive lontana dalla sua terra.

La nostalgia di Elisabetta Canalis: il messaggio prima di lasciare Sassari

Con lei la mamma, la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri (ah, non mancano nemmeno i due bassotti!). Sul settimanale Oggi si legge quello che ha detto Elisabetta Canalis poco prima di lasciare l’isola: “Mi mancherà tutto della mia bellissima isola e delle persone che ho visto qui. Ogni singolo momento di questo viaggio è stato speciale per tanti motivi. Ho una famiglia stupenda e degli amici veri. Ritrovarli è bellissimo”. Sì, interessante vedere la Canalis in costume nella sua terra natia, ma cos’altro si sa sul suo presunto litigio con Maddalena Corvaglia?

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno fatto pace?

Ecco in che termini ne parla Oggi: “Si fa sempre più insistente la voce di una rottura con l’amica del cuore, l’ex velina Maddalena Corvaglia. Nessuna delle due commenta davvero la notizia, ma non ci sono nuovi post o foto assieme sui reciproci profili mentre sino a poco tempo fa le due si scambiavano battute e incoraggiamenti quotidiani. La Canalis ha preferito godersi il relax e non pensare ai ‘problemi'”. Nel 2016 avevano addirittura aperto una palestra insieme a Los Angeles… e adesso la loro grande amicizia è davvero finita? Magari le ritroveremo in un luogo meraviglioso (come quello scelto dal cantante Mika e dal suo bellissimo fidanzato) durante un’altra vacanza all’insegna del relax.