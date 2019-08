Mika e fidanzato Andreas, vacanze prima di un impegno importante

Vacanze Mika col fidanzato: un’estate di puro relax

Mika e Andreas Dermanis stanno insieme da dieci anni e il loro rapporto non è stato scalfito mai da nulla. Un amore vero, che continua a gonfie vele: adesso li abbiamo visti, complici, su uno yacht, in Toscana, dove hanno deciso di passare una breve vacanza prima del tour mondiale del cantante. Nonostante Mika sia sempre in giro per il globo, riesce a ritagliarsi del tempo con Andreas, che comunque non ha una vita noiosa, anzi: realizza documentari favolosi sull’arte e sulla musica. Hanno due caratteri compatibili e delle passioni che si incastrano alla perfezione! Chissà se Dermanis abbia dato a Mika qualche consiglio sul suo disco presto in uscita…

Andreas e Mika, scoppia la passione sullo yacht

Il settimanale Chi ha pizzicato la coppia: “Vacanze all’Argentario per il cantante e il compagno, il regista inglese Dermanis. Dopo la pausa estiva, la pop-star si prepara per il tour mondiale, al via da settembre”. Una vacanza durante la quale entrambi si sono totalmente rilassati, accantonando per un po’ gli impegni di lavoro: “Reduce dal tutto esaurito della serata benefica al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli, a Lajatico, Mika ha scelto di restare in Toscana per le vacanze con il compagno Andreas Dermanis. Il cantante e il documentarista inglese, legati da dieci anni, sono arrivati a sorpresa a Porto Ercole e in compagnia di un amico sono poi salpati in barca”.

I nuovi progetti di Mika dopo le vacanze

Mika e Andreas non amano le discoteche e i posti affollati, per questo hanno deciso di rilassarsi su uno yacht, lontanissimi dai rumori delle città: “Zero mondanità e riposo assoluto, insomma, in vista di un autunno impegnativo: da settembre prende il via il suo tour mondiale, che include dodici tappe in Italia e il 4 ottobre esce il suo nuovo disco, My name is Michael Holbrook”.