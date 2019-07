Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Il gossip

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono ancora amiche? Ultime news

Amicizia in crisi tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. A sussurrarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio. Stando a quello che si legge sul giornale le due stavano lavorando ad un nuovo progetto negli Stati Uniti legato al fitness. Ma all’ultimo tutto sarebbe andato all’aria. Non solo: sui social network, dove le ex Veline di Striscia la notizia sono quotidianamente molto attive, non ci sono più scambi di like e commenti reciproci. Maddalena ed Elisabetta hanno forse avuto un brutto litigio? Al momento le dirette interessate tacciono: sia la Corvaglia sia la Canalis sono molto impegnate con le rispettive famiglie.

La nuova vita di Elisabetta Canalis fuori dall’Italia

Da tempo Elisabetta Canalis ha lasciato l’Italia per vivere a Los Angeles, accanto al marito Brian Perri, di professione ortopedico, e alla figlia Skyler Eva. La soubrette non dimentica però il Belpaese e spesso si divide tra la Sardegna e Milano per brevi vacanze o qualche rimpatriata tra parenti e amici. Negli scorsi mesi si è parlato della possibilità di rivedere Eli in tv dopo l’esperienza di giurata a Sanremo Young ma al momento nulla è stato confermato.

La nuova vita di Maddalena Corvaglia dopo il divorzio

Maddalena Corvaglia è rimasta a vivere in Italia con la figlia Jamie Carlyn e dopo il divorzio dal chitarrista Stef Burns ha un nuovo amore. Si tratta dell’immobiliarista Alessandro Viani, al quale è legata ormai da un anno. Conduttrice dal 2016 al 2018 di Paperissima Sprint, non è stata riconfermata per il 2019 da Antonio Ricci.