Elisabetta Canalis pronta a tornare in Italia? Nuovo progetto in tv

Elisabetta Canalis, è pronta per tornare in Italia? La Rai le vorrebbe affidare un programma

Sembrerebbe che nel futuro di Elisabetta Canalis ci sia il ritorno in Italia. D’altronde, l’ex velina e attrice non ne ha mai fatto mistero. Nei suoi progetti per il futuro anche professionale ci sarebbe la sua amata Italia e si vocifera che la Rai è pronta ad affidarle un nuovo programma tv, proprio su una delle reti dell’azienda di Viale Mazzini. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi che, nella rubrica Pillole di gossip, ha specificato che la Canalis starebbe già scaldando i motori per la conduzione della serata dedicata ad Andrea Bocelli e la sua Fondazione no profit e che andrà in onda a luglio su Rai 2. Ma la bella Elisabetta non si ferma di certo qui, in cantiere ci sarebbe anche un altro impegno professionale e sempre sulla Tv di Stato.

Elisabetta Canalis conduttrice di un programma Rai? L’indiscrezione

In realtà, questa indiscrezione gira sul web già da un anno quando, sempre Oggi, aveva lanciato la notizia. Allora si parlava di un programma Rai, e anche questa volta. Potremmo ipotizzare che il progetto già in cantiere lo scorso anno, per vari motivi, non è stato realizzato e che la Rai è tornata a bomba sulla Canalis, volendola di nuovo al timone di questa segreto e misterioso programma. Il settimanale Oggi così annuncia: “Si sussurra che per la statuaria Elisabetta Canalis sia in arrivo un nuovo e importante impegno professionale sulla Tv di Stato“, e allora cosa dobbiamo aspettarci?

Elisabetta Canalis, tutte le apparizioni in tv tra programmi e fiction

Anche se la Canalis si è trasferita a Los Angeles insieme al marito, Brian Perri e alla piccola Skyler Eva, non smette di sognare l’Italia e torna quando può e non solo per le vacanze in Sardegna, dove è nata e cresciuta. Molte le apparizioni in tv dell’ex velina, da Sanremo Young dello scorso anno fino alla partecipazione alla fiction di Canale 5, L’Isola di Pietro 2 e in cui interpretava Giulia Canale, assassinata all’inizio della storia.