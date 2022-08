Totti e Ilary Blasi: Gerry Scotti svela un segreto sulla storia

Gerry Scotti ha commentato in un’intervista rilasciata a Panorama la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Del resto il presentatore è stato uno dei primi ad assistere alla nascita di questa storia d’amore durata venti anni e culminata con la nascita di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Le ultime dichiarazioni di Gerry Scotti

Alla rivista Gerry Scotti ha ricordato il periodo in cui Francesco Totti corteggiava Ilary Blasi: erano i tempi in cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi muoveva i primi passi in tv grazie al ruolo di Letterina a Passaparola.

“Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary'”

Gerry Scotti ha dunque detto la sua sulla rottura tra Totti e Ilary, che tanto sta facendo chiacchierare in questi mesi:

“Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi”

Il conduttore Mediaset ha inoltre parlato del successo di Passaparola in generale, che ha regalato la notorietà non solo alla Blasi ma pure ad altre ex vallette come Silvia Toffanin:

“È stata una scuola importante per me e anche per le ragazze: notavo con la coda dell’occhio quelle che stavano più attente a ciò che facevo, chi era distratta, chi aveva in mente altro. Tra tutte le ‘scolarette’, Silvia e Ilary erano le più rispettose e attente: il loro successo è meritato”

Il commento di Vladimir Luxuria e Nicola Savino

Prima di Gerry Scotti hanno parlato della separazione tra Ilary e Totti altri due volti noti del piccolo schermo: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I due sono stati accanto alla Blasi la scorsa primavera, all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

L’ex parlamentare ha spiegato che Ilary ha fatto di tutto per mascherare la sua tristezza: nonostante l’addio imminente al Pupone era sempre allegra e vivace. Non ha mai fatto pesare il suo stato d’animo ai colleghi. Savino, invece, è stato in vacanza con la Blasi e Totti lo scorso anno e ancora non riesce a credere a questa frattura.

Per l’opinionista dell’Isola dei Famosi il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi segnerà un’epoca un po’ come è stato quello tra Albano Carrisi e Romina Power negli anni Novanta.

La situazione tra Totti e Ilary

Al momento i rapporti tra Totti e Ilary sono piuttosto complicati: i due comunicherebbero solo ed esclusivamente per questioni pratiche relative ai figli. A settembre il faccia a faccia dai rispettivi avvocati: l’ex calciatore della Roma vorrebbe una separazione lontano dai riflettori ma il recente comportamento della Blasi – onnipresente sui social network quotidianamente – sembra promettere altro.