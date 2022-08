Tutto è iniziato all’Olimpico con quella maglietta mitologica con scritto “6 unica”; inevitabile quindi che in quello stadio non venisse battuto un colpo dopo che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno reso pubblica la loro separazione. E infatti, i tifosi della Lazio, nel corso del match di serie A che i biancocelesti hanno disputato contro l’Inter venerdì sera, non si sono scordati del matrimonio andato in frantumi. I supporters laziali hanno così deciso di far apparire sugli spalti (più precisamente nella Curva Nord) uno striscione dal sapore ironico e beffardo. Che cosa hanno scritto? “Bentornata a casa Ilary”. Che vuol dire? Per trovare il significato dell’intervento bisogna fare un salto indietro di parecchi anni.

Ilary e la simpatia per la Lazio

Prima che Ilary e Totti iniziassero a frequentarsi – dunque si parla di oltre vent’anni fa – l’ex Letterina di Passaparola fu fotografata con la maglia della Lazio. D’altra parte diversi familiari della Blasi sono da sempre tifosi dei biancocelesti. Naturalmente quando la conduttrice si sposò con il Pupone non indossò più la maglietta laziale.

Insomma, per farla breve: Ilary pare che avesse simpatie per la Lazio prima di conoscere Francesco; simpatie che ha poi archiviato per ovvi motivi. Come è arcinoto il derby calcistico Roma-Lazio è tra i più sentiti d’Italia ed essere sposata con il capitano dei giallorossi, cioè Totti, e simpatizzare per ‘l’altra sponda’, cioè la Lazio, sarebbe stata una mossa mediatica azzardata. Fino ad oggi la questione era finita nel dimenticatoio, anche perché Ilary, pur avendo sposato uno dei giocatori più forti della storia del calcio, non è mai stata un’amante del pallone.

Ora i tifosi della Lazio, per ‘pungere’ Francesco, hanno ricordato con uno striscione la vecchia fede calcistica della sua ormai ex moglie. Da qui lo striscione: “Bentornata a casa Ilary”. Altrimenti detto, ora che il matrimonio con Francesco è giunto al capolinea, i supporters biancocelesti hanno invitato la conduttrice de L’Isola dei Famosi a riabbracciare i colori della Lazio. Naturalmente si parla di sfottò sportivi. C’è però curiosità sulla faccenda: e se la Blasi dovesse tornare davvero a sfoderare la maglia biancoceleste, come la prenderebbe Francesco?