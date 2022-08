Ilary Blasi sarebbe furiosa dopo che Chi Magazine ha scodellato nuove fotografie scottanti. Trattasi di istantanee che provano che il suo ex marito Francesco Totti continua a frequentare Noemi Bocchi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato l’ex capitano della Roma dirigersi in una casa a San Felice Circeo. Non una dimora qualunque, bensì l’abitazione in cui Noemi sta trascorrendo le vacanze estive. Coincidenza che la donna abbia scelto di passare le ferie proprio lì e non in Sardegna dove va da anni? No, nessuna coincidenza. San Felice Circeo dista pochi km da Sabaudia, cioè dove sti trova Totti. Semplice, tutto chiaro! Il problema è un altro e non di poco conto: Ilary sarebbe fuori dalle grazie.

Ormai è palese che Totti e Noemi si frequentino. La Blasi lo sa, ma, stando a ciò che riferisce Chi Magazine, a farla andare fuori dai gangheri sarebbero le mosse assai azzardate dell’ex marito. In effetti, a livello mediatico, il caso è debordato: “Ma come? Francesco proprio non riesce a fare a meno della nuova fiamma? Eppure il momento è delicatissimo, l’annuncio della separazione è fresco e ci sono da sistemare le cose sul piano legale. Non potrebbe starsene buono buono per qualche settimana?”. Questa la domanda che si pongono tantissime persone che hanno seguito la vicenda Totti-Blasi. E probabilmente è pure il ragionamento fatto da Ilary. Non quello fatto da Francesco, evidentemente.

Ma si torni sulle questioni concrete: come raccontato sempre da Chi Magazine, dopo il Ferragosto, la conduttrice Mediaset ha deciso di fare rientro a Sabaudia per riprendere la figlia Isabel, che era in ferie con il papà, come da accordi. Insieme mamma e figlia sono poi volate in Croazia: Ilary ha raggiunto l’amata sorella Silvia che si trova lì con il marito, le nipoti, lo zio e una coppia di amici. E Totti? Si è proiettato a San Felice Circeo, da Noemi.

“Esce dalla macchina a testa bassa e varca la porta d’ingresso”, fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini che aggiunge: “L’ingresso è stato registrato alle 22.30, mentre l’uscita, fino alle 2 di notte, non c’è stata”. Totti si trovava in auto con una coppia di amici: la vettura si è arrestata proprio dove la Bocchi aveva parcheggiato pochi giorni fa, per far scendere l’ex stella della Roma. Finita qui? Pare proprio di no.

Chi Magazine assicura infatti che il Pupone, durante i giorni di vacanza trascorsi a Sabaudia con Isabel, avrebbe continuato a portare la bimba a giocare con i figli della nuova compagna. Questa sarebbe stata la goccia che ha fatto “traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi”. Sulla separazione tira aria di burrasca. Anzi, a quanto pare la tempesta ha già cominciato ad abbattersi su quel che resta di un matrimonio andato a pezzi.