Botta e risposta tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo l’ufficializzazione della storia con l’imprenditore tedesco Bastian da parte della showgirl, l’ex calciatore ha voluto rendere pan per focaccia all’ex moglie e ha pubblicato la prima dedica social per la sua Noemi. Il campione della Roma ha approfittato del bel tempo romano per portare a pranzo la compagna, il figlio Cristian e l’amico Carlo Cancellieri (allenatore della squadra di calcio a 8 di Totti). Il ‘pupone‘ ha postato varie storie, con musiche, dedicate agli amori della sua vita. Dopo un video del primogenito avuto con la Blasi, sul suo profilo Instagram è apparsa a sorpresa Noemi Bocchi. E per questo debutto social della coppia Francesco ha scelto di accompagnare la foto della fidanzata con la canzone “Basta uno sguardo” di Nek.

Voci di crisi assolutamente smentite per Totti e la Bocchi. I due erano stati abbastanza silenziosi nell’ultimo periodo, tanto che si era parlato di una possibile rottura per una delle coppie più chiacchierate del momento. Ebbene, niente di più lontano dalla realtà. Nei giorni scorsi un fan li aveva fotografati insieme a Roma mettendo a tacere le voci. Inoltre, la dedica d’amore condivisa dal 46enne oggi 7 febbraio è la dimostrazione che la relazione tra i due procede a gonfie vele.

Non è passato inosservato il luogo che faceva da sfondo alla foto della Bocchi: i due, infatti, sono stati a pranzo a “L’isola del Pescatore”, il ristorante dove Francesco Totti chiese a Ilary Blasi di sposarlo. Un luogo simbolo per la ex coppia, che è stata sposata per ben 17 anni e che condivide 3 figli. L’ex calciatore avrà voluto mandare una frecciatina alla conduttrice? Sicuramente non è un ipotesi da escludere, specialmente dopo gli scatti condivisi sui social dalla showgirl in compagnia del suo nuovo fidanzato Bastian Muller.

Ilary Blasi: la borsa griffata in tribunale fa discutere

Durante l’udienza in tribunale per il divorzio con l’ex marito tenutasi pochi giorni fa, Ilary Blasi ha incontrato il giudice con un look sobrio ma seducente. Vestita di nero con occhiali da sole, capelli sciolti e un filo di trucco, a catturare l’attenzione è stata la sua luxury bag: una Kelly di Hermes verde acqua.

A quanto pare, la borsa indossata da Ilary costa tra gli 8mila e i 10mila euro e può arrivare a sforare anche i 30mila euro. Si tratta di una borsa molto ricercata, per averla molto spesso ci sono liste d’attesa lunghissime e il colore scelto dalla presentatrice è uno dei più ambiti.