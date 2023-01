Ilary Blasi, Totti e Noemi: la risposta di Chanel agli ultimi gossip

By

La figlia quindicenne della conduttrice Mediaset e del Pupone replica a haters e criticoni in merito alle vicende della sua famiglia

Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano ad essere protagonisti della cronaca rosa. Da quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha annunciato la separazione dall’ex calciatore della Roma ogni giorno spuntano nuovi gossip e pettegolezzi sulla fine del loro matrimonio e sulla relazione tra il Pupone e la 34enne flower designer. Nell’intricata vicenda è finita pure Chanel Totti, la secondogenita di Totti e Ilary, che a differenza del fratello maggiore Cristian è molto attiva sui social network. tra Instagram e TikTok.

La quindicenne, che diventa sempre più bella col passare del tempo, ha condiviso una storia che sembra proprio una chiara frecciatina alle ultime indiscrezioni sulla sua famiglia. La passione di Totti per il gioco d’azzardo, le rivelazioni dell’ex marito di Noemi Bocchi, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi. A tutto questo Chanel ha replicato con una semplice frase: “Sti ca**i!”.

Un vero e proprio sfogo per la piccola Totti, riferito sicuramente anche alle tante critiche ricevute nell’ultimo periodo. Molti accusano infatti Chanel di essere già rifatta nonostante non abbia ancora raggiunto la maggiore età e di assomigliare più a una trentenne che ad un’adolescente. La figlia di Ilary Blasi, però, ha mostrato fin da subito un carattere forte e deciso, che non si lascia intimorire da cattiverie e maldicenze.

Chanel Totti ha accolto bene in famiglia l’ingresso di Noemi Bocchi: insieme a Francesco e ai fratelli Cristian e Isabel, che hanno rispettivamente 17 e 6 anni, la ragazza si è concessa di recente una vacanza rilassante a Miami. Con loro pure i figli di Noemi: Sofia, 10 anni, e Tommaso, 8.

Una famiglia allargata ormai ben rodata, complice la convivenza di Totti e Noemi in un esclusivo attico a Roma Nord. La Bocchi, forse seguendo l’esempio di Chanel, ha intanto deciso di rendere pubblico il suo profilo social, riservato fino a poco tempo fa solo a pochi follower.

Oggi Noemi, nonostante le accuse dell’ex marito Mario Caucci che l’ha definita una donna furba e arrivista, non vuole più nascondere il suo grande amore per il Capitano che, secondo i beninformati, potrebbe portare presto ad un altro matrimonio o ad una nuova gravidanza…