Francesco Totti pizzicato ancora una volta dai paparazzi. Ancora una volta a casa di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata che frequenta da qualche tempo dopo il primo incontro in Sardegna ad un torneo di padel, passione di entrambi. Nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre il settimanale Chi pubblica inedite foto (un’anteprima più in basso) del Pupone che si reca a fare visita alla flower designer 34enne portando con sé la piccola Isabel, la terzogenita avuta sei anni fa da Ilary Blasi.

Dunque tutto vero: la bambina ha avuto modo di conoscere nei mesi scorsi la nuova fidanzata del padre e i suoi due figli. Noemi Bocchi ha alle spalle un divorzio dall’imprenditore Mario Caucci dal quale ha avuto due eredi che oggi hanno rispettivamente dieci e otto anni. I piccoli avrebbero già stretto un legame molto forte con Isabel Totti.

Secondo le indiscrezioni di qualche tempo fa sarebbe stata proprio la sorellina di Cristian e Chanel a fare delle confidenze importanti alla madre Ilary Blasi. Rivelazioni che avrebbero spinto la conduttrice Mediaset ad arruolare un investigatore privato per seguire le mosse dell’ormai ex marito Francesco Totti.

Gossip tra l’altro confermati dallo stesso Pupone nella tanto discussa intervista al Corriere della Sera, dove l’ex calciatore ha anche accusato Ilary Blasi di avergli rubato dei preziosi Rolex con la complicità del padre. Per vendicarsi Totti ha nascosto le borse di lusso dell’ex Letterina di Passaparola.

Francesco Totti ha dichiarato:

“Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo, quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…”

Non solo: pare che Isabel abbia incontrato i figli di Noemi Bocchi pure a Sabaudia. Per amore di Totti la giovane ha infatti trascorso l’estate a San Felice Circeo, a pochi chilometri dalla villa di Francesco. Incontri che avrebbero infastidito parecchio Ilary, che dopo le vacanze in montagna è tornata sul litorale pontino per prendere Isabel e portarla con sé in Croazia.

Su questo episodio Francesco Totti ha rivelato:

“L’accordo era: luglio con la madre, agosto con me. Poi Ilary si è preoccupata che Isabel sentisse la sua mancanza, ma io la tranquillizzavo: Isabel stava benissimo, e poi facevamo le videochiamate tutti i giorni. Invece lei è arrivata a Sabaudia e se l’è portata in barca in Croazia”

Ultime news e gossip sulla separazione tra Totti e Ilary

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Totti e Ilary siano ora pronti a mettere da parte divergenze e incomprensioni per raggiungere un accordo pacifico, per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che entrambi vogliono proteggere.

Come riporta Il Messaggero, il primo passo di questo accordo includerebbe uno stop alle dichiarazioni pubbliche. Si starebbe lavorando anche ad un comunicato, stavolta congiunto, che metterebbe un punto alla guerra.