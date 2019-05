Toto Cutugno senza un rene dopo il cancro: “Oggi mi godo la vita”

Toto Cutugno ricorda la malattia a Verissimo e ringrazia Albano

Prima volta a Verissimo per Toto Cutugno. Il popolare cantautore è stato protagonista della puntata di sabato 11 maggio 2019. Silvia Toffanin ha ripercorso la lunga carriera dell’artista, dagli esordi alle tante partecipazioni al Festival di Sanremo, senza dimenticare il grande successo all’estero e soprattutto nei paesi dell’Est. Ma Toto – il cui vero nome è Salvatore – ha parlato pure della malattia che lo ha colpito qualche anno fa. Nel 2009 Cutugno ha scoperto di avere un tumore alla prostrata: un grave problema di salute che il diretto interessato è riuscito a superare solo grazie alla presenza della sua famiglia e degli amici più cari. Tra cui Albano Carrisi, che ha avuto un certo peso in quel periodo.

Toto Cutugno salvo grazie all’amico e collega Albano

Come raccontato già in una precedente intervista, Toto Cutugno si è salvato grazie al consiglio di Albano Carrisi che lo ha invitato a fare una visita medica di prevenzione. Tramite un esame approfondito, Toto ha scoperto di avere un tumore alla prostrata ed è stato subito operato. Non senza conseguenze: oggi Cutugno non ha più il rene destro e non può stare a lungo in piedi. “Sono un miracolato, quindi oggi me la godo la vita”, ha assicurato il paroliere a Verissimo.

Toto Cutugno e la proposta del senatore ucraino

Proprio perché oggi Toto Cutugno è più forte e determinato che mai, ha dato poca importanza alla proposta di un senatore di non farlo più entrare in Ucraina perché considerata una persona pericolosa. “Non me ne frega un ca…, sono andato lo stesso a fare il concerto in Ucraina. È stato uno dei concerti più belli della mia carriera”, ha ammesso Cutugno parlando dell’ultimo concerto che ha tenuto nel paese ucraino.