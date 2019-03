Toto Cutugno, paura al concerto in Ucraina: un uomo sale sul palco

Toto Cutugno in Ucraina: concerto interrotto da un uomo che sale sul palco

Paura per Toto Cutugno all’estero. Durante l’ultimo concerto che il cantante ha tenuto a Kiev, in Ucraina, un uomo è salito sul palco. Si stava avvicinando all’artista quando è stato prontamente bloccato dagli uomini della sicurezza. Successivamente, come riporta l’Ansa, Toto ha stretto la mano al suo fan, che non aveva cattive intenzioni. Al momento Cutugno stava cantando una delle sue canzoni più celebri: L’italiano. Per il Coach di Ora o mai più non è un buon periodo: qualche giorno fa alcuni deputati ucraini al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak hanno chiesto di precludere l’ingresso nel paese all’artista. Un divieto che al momento resta solo una proposta e non una misura effettiva, tanto che il cantautore ha tenuto senza problemi il suo spettacolo previsto proprio nella capitale ucraina. L’evento ha venduto quattro mila biglietti e lo show era sold out da tempo.

Toto Cutugno in Ucraina: le spiegazioni del manager

“Siamo in contatto con l’ambasciata italiana a Kiev e abbiamo avuto informazioni. Non esiste nessuna restrizione all’artista Toto Cutugno.Non sappiamo se ci fanno tornare indietro. Partire si può partire, perché non è previsto nessun visto. Toto non è inserito in una lista nera, ma esiste una richiesta da parte di un deputato del Parlamento ucraino che chiede di limitare ed impedire l’accesso di Toto in occasione del suo concerto, perché considerato filo-russo”, ha spiegato il manager di Toto Cutugno alla vigilia del concerto.

Il rapporto attuale tra Albano Carrisi e Ucraina

Diversa invece la posizione di Albano Carrisi, che di recente ha deciso di prendere provvedimenti per eliminare il suo nome dalla black list del governo ucraino.