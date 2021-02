Topo al Grande Fratello, Signorini si sente male e lascia lo studio VIDEO

Panico in studio per Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5. Il conduttore si è diretto dietro le quinte correndo dopo essersi accorto della presenza di un topo. Il tutto è accaduto poco prima dell’inizio delle nomination, nel corso dell’ultima fase dalla 42esima puntata di questa quinta edizione. Il padrone di casa, tornato in diretta dopo la pubblicità, mentre stava conducendo si è ritrovato improvvisamente un topo vicino alle sue scarpe. Non appena ha visto l’animaletto, ha lanciato un urlo ed è corso dietro le quinte, lasciando momentaneamente lo studio. Il conduttore è rimasto comunque sotto i riflettori e ha chiesto alla regia di stoppare la diretta e di mandare subito in onda la pubblicità.

“Mi sento male”, ha ammesso Alfonso, che è apparso davvero molto spaventato. Subito dopo ha scoperto che non si trattava di un topo reale, bensì di un piccolo giocattolo, posizionato appositamente da Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, divertito, ha ammesso di aver voluto fare uno scherzo al conduttore, certo che gli sarebbe preso un colpo. E così in effetti è stato. Un momento difficile per il conduttore, che si è rivolto infastidito contro Malgioglio: “No, dai basta! Dopo faremo i conti”. Detto ciò, ha precisato di avere il terrore dei topi e delle mucche. Pertanto, non ha potuto apprezzare lo scherzo del cantautore, che invece è apparso divertito dalla situazione che lui stesso ha creato.

Signorini è poi tornato sull’argomento chiedendo scusa ai telespettatori per quanto accaduto. In particolare, il conduttore ci ha tenuto a scusarsi con il pubblico per la scena a cui hanno dovuto assistere, durante la quale è uscito fuori dallo studio. Un gran bello spavento per Alfonso, che pare sia pronto a ‘vendicarsi’ contro Malgioglio. L’ex gieffino, nel corso di ogni puntata, si ritrova spesso a scherzare insieme al conduttore. Questa volta, però, sembra proprio che il padrone di casa non abbia per nulla apprezzato l’ironia del cantautore.

Quella di stasera è stata sicuramente una puntata ricca di colpa di scena, con l’eliminazione di Andrea Zenga e il momento dedicato a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. In particolare, la modella brasiliana è stata al centro della scena, confessando i sentimenti che prova nei confronti della coinquilina.