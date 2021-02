GF Vip Dayane si dichiara ad Adua, ma blocca tutto: “Mia figlia mi guarda”

Una buona parte di questa puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata dedicata al sentimento che lega Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Tra loro è nata un rapporto molto speciale, che ha fatto sognare un vasto pubblico, che le ha identificate come le Rosmello. Ultimamente, però, i sogni di questi fan si sono come distrutti. Infatti, si sono dapprima scontrate, poi chiarite e di nuovo allontanate. Signorini ha ripercorso quanto accaduto in queste ultime settimane tra le due concorrenti. In particolare, le clip hanno mostrato i litigi nati dopo l’avvicinamento avvenuto tra Rosalinda e Andrea Zenga. In questi giorni è poi arrivato il chiarimento. Questa sera, in diretta, Dayane ha affermato di aver preso le distanze dalla Cannavò appositamente, proprio per permetterle di vivere la sua storia con Zenga in totale serenità.

Signorini ha chiesto poi a Dayane di recarsi nella Mistery Room, mentre agli altri concorrenti – rivolgendosi soprattutto a Rosalinda – ha consigliato di ascoltare bene. Al pubblico a casa, invece, il conduttore ha anticipato che in queste ultime ore la Mello ha fatto una confessione sul suo rapporto con la Cannavò che l’ha spiazzato. Ed ecco che ha mandato in onda la clip in cui la modella brasiliana in confessionale si è lasciata andare a una rivelazione molto importante. Scendendo nel dettaglio, Dayane ha confessato che vorrebbe esprimere i suoi sentimenti, ma non sa bene come fare.

“È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna”

La Mello ha poi, chiaramente, confermato tutto e ha avuto immediatamente un confronto con la Cannavò, la quale ha ammesso di non essersi accorta di questo sentimento forte. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con Rosalinda “era amore, non era amicizia”. Nonostante ciò, ha precisato: “Però non me la sento”. È certa che comunque fuori non potrebbe esserci altro con Rosalinda. Convinta che quest’ultima sia innamorata di Andrea Zenga e avendo una figlia che la sta guardando ha preferito non proseguire oltre. La Cannavò ha poi dichiarato:

“Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere e a non capire quello che volevi farmi capire. Io in qualche modo ti ho amato e ti amo”

Ma Dayane ha chiesto esplicitamente di mettere fine a questo discorso: “Non dire niente, ricorda che ho mia figlia che mi guarda”. Infine, ha sottolineato che “è sempre bello innamorarsi”. Tutti i suoi coinquilini sono rimasti spiazzati dalle sue parole. In particolare, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno cercato di capirne di più, senza ottenere i risultati sperati. Infatti, la modella brasiliana ha ribadito che sua figlia Sofia la sta guardando.

Dunque, sembra proprio che per le Rosmello sia finalmente tornato il sereno, dopo gli incessanti litigi delle ultime settimane!