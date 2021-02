Grande Fratello Vip, Rosalinda e Dayane: resa dei conti, ecco come è finita

By

Lacrime, accuse, recriminazioni e scuse: la resa dei conti al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, è stata ricca di emozioni. Le due donne, dopo giorni di tensioni, silenzi e attriti profondi (la brasiliana si è sentita messa in disparte da quando l’attrice ha iniziato una relazione sentimentale con Andrea Zenga), si sono confrontate in modo diretto. A rompere il ghiaccio è stato un gioco pensato da GF Vip che ha invitato gli inquilini a trasformare la dimora di Cinecittà in “Giefferton – falsità a corte”, sulla scorta della nota serie tv Bridgerton.

Rosalinda e Dayane si sono ritrovate in veranda da sole, ancora ‘camuffate’ con gli abiti di Giefferton. Qui hanno dato vita al confronto, rompendo il muro di silenzio che le ha viste reciprocamente protagoniste negli ultimi giorni. “Mi hai umiliata e derisa. Non credo di meritarmi questo dopo cinque mesi, è stato brutto e tu mi sei andata contro”, ha incalzato l’attrice siciliana, che si è sentita parecchio ferita dall’atteggiamento della modella brasiliana che ha cercato di rispondere, senza riuscirci, perché la Cannavò ha voluto mettere altri puntini sulle ì prima di cederle la parola.

“Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me”, le parole di Adua che ha aggiunto che sta attraversando un momento personale molto delicato. Dall’altro lato ha affermato di non credere di meritarsi “quelle cattiverie che ha detto” la Mello. Quindi ha ribadito di volersi vivere il momento con Zenga con tranquillità. “Se vuoi io sono al tuo fianco. Butta giù il muro di difesa che hai, perché accanto hai persone che ti vogliono bene”, ha chiosato Rosalinda, sciogliendosi in lacrime.

La parola è passata alla sudamericana che è convinta di essere stata estromessa dall’amica circa la liaison intrapresa con Zenga. “Quando c’era qualcosa di bello, tu mi hai escluso”, ha ‘graffiato’ Dayane. Per un attimo le due donne hanno ripreso a discutere sul tema nomination, rischiando di azzuffarsi intensamente. “Se tu sei mia amica, devi accettare anche le mie scelte e non giudicarle”, ha sostenuto la Del Vesco.

A questo punto Dayane è parsa più vulnerabile, arrivando anche a porgere una sorta di scusa alla compagna di viaggio: “Hai ragione, a me importa la tua felicità”. Una dichiarazione che ha fatto da antipasto ad un caloroso e lungo abbraccio. “Stasera se vuoi puoi tornare a dormire con me”, ha concluso l’attrice, facendo sciogliere la brasiliana in un pianto liberatorio. E pace fu!