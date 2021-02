GF Vip, Rosalinda e Andrea Zenga: rapporto intimo nella notte? (Video)

I riflettori continuano ad essere puntati sulla storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. L’intesa tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è alle stelle, non riescono più a separarsi l’uno dall’altra e stare lontani per qualche momento durante le giornate. Da quando hanno deciso di intraprendere una conoscenza, i due amano trascorrere anche del tempo insieme a letto tra dolci effusioni e anche confessioni importanti, sottolineando le emozioni reciproche. Nella notte, però, sembrerebbe che siano stati travolti dalla passione: Zenga e Rosalinda hanno avuto un rapporto intimo nella Casa del GF Vip?

Alcuni fan della coppia hanno sostenuto sui social che la coppia si sia lasciata andare a un vero e proprio momento di passione. In un video che sta facendo il giro del web, ricevendo anche non poche critiche, si vedono movimenti strani e sospetti sotto le coperte. L’attrice è stata oggetto di attacchi per questo ed è stata definita una “finta Santa”. Una storia, la loro, che sembra stia coinvolgendo sempre più il pubblico, rispetto alla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Raga sono entrata in live è ho visto questa scena, ma sono io o sembra che gli sta a fa un servizieto??? #gfvip #rosmello #exrosmelllo pic.twitter.com/p1rNFoquBd — _beh_che_dire_????️‍???? (@Weed95995967) February 21, 2021

La scelta della ragazza non è certa stata priva di polemiche. Nonostante i vari dubbi avuti nel corso del suo viaggio in questa edizione del reality più spiato d’Italia, ha impiegato tempo per decidere da che parte andare e farsi accogliere dal figlio di Walter Zenga. La storia con Giuliano Condorelli, che ha reagito in malo modo chiedendo espressamente tramite diffida di non essere più nominato, sembra essere un lontano ricordo.

Nelle ultime ore il volto delle fiction di successo di Canale 5, come L’Onore e il Rispetto, ha stuzzicato il suo fidanzato ponendogli delle domande. Zenga ha confessato di essere rimasto colpito della ragazza sin dal suo ingresso nel reality show di Alfonso Signorini e poi ha fatto riferimento al suo passato:

“Adua non so chi sia, mi piaci tu. Se vorrai un giorno mi racconterai, ma a me non cambia niente”

L’argomento si è sposato poi su Dayane Mello che ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere. La Cannavò ha sottolineato che la brasiliana non è cattiva, ma deve solo cercare di lavorare su se stessa. Zenga sembra essere positivo che le due abbiano chiarito: