Grande Fratello Vip, Dayane Mello crolla nello sconforto: “Voglio morire”

Nella notte Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo. La serata di sabato al Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla festa Bridgerton – Falsità a Corte, ma la concorrente è esplosa in lacrime, frutto di un lutto non ancora metabolizzato della morte del fratello Lucas. La modella, infatti, si è abbandonata in giardino disperandosi. “Vogli morire!“, è stata questa una delle frasi pronunciate da Dayane che ha spiazzato Pierpaolo Pretelli.

L’ex Velino di Striscia la Notizia ha tentato di darle conforto e calmarla dicendole di non rendersi conto di quanta forza ha avuto a restare in Casa con il dolore che sta attraversando:

“Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario. La gente ti ama per la forza che hai”

La Mello aveva tentato di spiegare il suo stato d’animo di malessere a Rosalinda Cannavò prima di lasciarsi a una vera e propria esplosione con Pretelli:

“Siamo due vagoni che viaggiano su binari diversi. Tu vivi l’amore, io vivo la morte”

Da quando l’attrice ha intrapreso il flirt con Andrea Zenga, Dayane non si da pace. Ha sostenuto come la relazione tra i due faccia gioco agli autori del reality show di Alfonso Signorini, in cerca di dinamiche di coppia. Le amiche si sono distaccate e la finalista del GF Vip sembra non accettare questa storia. Tra le lacrime la brasiliana ha confessato sulla Cannavò: “La amo”, lasciando libera interpretazione.

Durante la puntata di venerdì 19 febbraio c’è stata una dura discussione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La prima ha svelato in diretta di aver vissuto una storia d’amore e non una bella amicizia. La faccia sorpresa di Adua ha fatto vacillare tutto perché per lei la storia non c’è stata. Palese è ormai che non c’è più il legame profondo di una volta e la causa è Andrea Zenga.

Nel corso della festa in mascherata organizzata dal reality Rosalinda ha tentato un riavvicinamento con Dayane. Il volto de L’Onore e il Rispetto, criticata dal fratello Juliano, le ha confidato che per lei ci sarà sempre e tutto ciò che in questi mesi si sono promessi sarà mantenuto.

In seguito ha confessato che se non le ha detto delle cose è perché stava passando un momento difficile della sua vita fuori. Le cose non dette fanno riferimento alla sua decisione di intraprendere la storia con Zenga, fidanzamento che avrebbe fatto ingelosire la Mello.