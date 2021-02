Grande Fratello Vip: Dayane crolla, suo fratello Juliano duro su Rosalinda

By

La modella brasiliana in forte difficoltà emotiva: incrinato il rapporto con la Cannavò

Crollo emotivo per Dayane Mello al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana sta vivendo un momento particolare e difficile: prima ha dovuto fare i conti con la drammatica notizia della morte di suo fratello Lucas, poi si è sentita ‘tradita’ da Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, che ha allacciato una relazione con Andrea Zenga senza renderla partecipe della sua scelta. Una serie di fattori che ha innescato un momento di forte down nella sudamericana che nelle scorse ore si è rifugiata in giardino, sola, a piangere.

Circa gli attriti venutisi a creare recentemente tra Rosalinda e Dayane, la stessa Cannavò ha rivelato che la sua decisione di aprirsi con Samantha De Grenet (e non con la Mello) sull’affaire con Zenga è stata dettata dalla sensazione che la showgirl romana, a differenza di quella brasiliana, sia più comprensiva. “Ci sono più cose che Samantha ha capito di me e della mia storia fuori rispetto a lei (Dayane, ndr). Quindi mi è venuto spontaneo andare da Samantha. Dall’altra parte ho visto poca attenzione“, ha confessato Adua a Stefania Orlando.

Parole che sono state udite con ogni probabilità da Juliano, il fratello di Dayane, che è intervenuto su Instagram, attraverso una Stories. E criticando Rosalinda: “Con tutto il rispetto, ma Rosalinda si sta approfittando di mia sorella, lei non merita questo ha un cuore puro”. Parole dure che sono molto distanti da quelle che lo stesso Juliano pronunciava pochi giorni fa. Il brasiliano, infatti, aveva rivolto un caloroso grazie all’attrice siciliana per essere stata molta vicina a sua sorella quando si è saputo della morte di Lucas. Al GF Vip, però, le dinamiche cambiano assai repentinamente, alla velocità della luce. Così quel Juliano che aveva tanto elogiato Adua, oggi, ha assunto toni ed opinioni ben diversi nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip, Nicolò Zenga commenta il legame creatosi tra Andrea e Rosalinda

Nelle scorse ore Nicolò Zenga ha commentato la relazione ‘in erba’ che vede protagonisti Rosalinda e suo fratello Andrea. Il parere sulla liaison lo ha dato intervenendo alla trasmissione radiofonica GF Vip Party, spiegando che non pensava che “sarebbe successo” , perché “erano partiti entrambi molto riservati. Poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata”.

Al netto di ciò Nicolò ha aggiunto che conoscendo Andrea sapeva che lei “poteva essere diciamo il suo prototipo per capirci”. Insomma, anche Nicolò ha strabuzzato gli occhi nel vedere l’amato fratello così ‘lanciato’ in amore sotto la lente di ingrandimento delle telecamere.