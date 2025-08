Tony Renda: “Temptation Island finto? La verità”, l’amaro sospetto su Jenny

Da circa una settimana si è conclusa la più recente edizione di Temptation Island, che ha conquistato solo record tra gli ascolti televisivi. Un vero successo, conquistato grazie al lavoro di Filippo Bisciglia, oltre che della redazione, e dei partecipanti. Tornando indietro nel tempo, nella passata edizione hanno attirato l’attenzione Tony Renda e Jenny Guardiano. Tra i due la relazione è poi rimasta in piedi, sebbene fossero emersi fin troppi problemi. Ma ecco che è poi arrivata la rottura.

Tony ha deciso di lasciare Jenny, qualche mese fa. Non è stato un addio pacifico tra loro, anzi. Infatti, da ormai qualche settimana la Guardiano si lascia andare a pesanti accuse contro l’ex fidanzato. Ebbene oggi a parlare ci pensa proprio Renda, tramite una lunga intervista per Fanpage.it. Qui l’ex protagonista del reality show delle tentazioni racconta che si sta dedicando al suo lavoro, dopo aver accantonato per un attimo la sua vita sentimentale.

Il suo nuovo progetto lavorativo ha come obiettivo quello di arrivare in Europa, come DJ. Tornando a parlare di Jenny, Tony spiega di aver fatto dei “cambiamenti importanti” per lei. “Ma tutto quello che facevo era inutile, non le interessavano più”, racconta. Non solo, è convinto che la Guardiano ormai non fosse più felice con lui. Per questo, sebbene sia stata una scelta dolorosa, ha preferito “lasciarla andare per la sua strada”. Ma Renda oggi è convinto che ci sia qualcuno che starebbe influenzando l’ex fidanzata:

“Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico. Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda. Io sono convinto che qualcuno le abbia messo una pulce in testa. L’amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua, secondo me, è stato dettato da terzi”

Detto ciò, Tony assicura che Jenny è ancora arrabbiata con lui e per questo continua ad attaccarlo. Ciò sta accadendo perché pare che la Guardiano non si aspettasse la rottura. “Lo sa che da parte mia c’è amore”, spiega il DJ. Quest’ultimo è convinto che l’ex fidanzata l’abbia messo nelle condizioni di lasciarlo. Non avrebbe mai immaginato una reazione simile da parte di Jenny, tanto che aggiunge: “Ora penso ‘ma con chi sono stato in questi anni?’. Non so più chi è oggi”.

E ancora Tony punta sul fatto che ci sarebbe qualcuno che starebbe consigliando a Jenny come agire “per avere credibilità”. Lui le avrebbe dato la vita e sperava che avrebbero trovato un modo per instaurare un rapporto amichevole. Ma così non è stato. Nonostante tutto, Renda vuole ancora bene all’ex fidanzata, che crede di aver cresciuto “quasi come una figlia” nei sette anni di relazione. Per questo, ci sarà sempre per lei, sebbene sia “profondamente deluso”.

Ma cosa pensa del fatto che una parte dei telespettatori crede che ciò che accade nel reality show delle tentazioni sia finto e manovrato?

“Molti personaggi che sono usciti dal programma non hanno saputo prendersi le loro responsabilità. Io non ho mai sentito la pressione di un ruolo, è stato tutto reale. Sono riuscito a esprimere quello che volevo far capire di me. Mi hanno messo nella condizione di raccontarmi, nessuno mi ha detto di comportarmi in un determinato modo”

Così smentisce le ultime voci negative legate al programma. Inoltre, Tony parla anche di alcuni commenti fatti dai fan, che hanno notato una somiglianza tra lui e Alessio Lo Parco, l’avvocato diventato ormai famoso in Italia. “La somiglianza c’è. Speravo che lui avesse atteggiamenti diversi, alcuni hanno fatto discutere”, dichiara il DJ. Conclude questa intervista, ammettendo che gli piacerebbe fare TV, magari un altro reality show. Proprio ieri è spuntata fuori un’indiscrezione che vede qualche partecipante dell’edizione 2025 di Temptation Island vicino al Grande Fratello di Simona Ventura.