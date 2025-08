Temptation Island, le coppie sono ‘sparite’: c’entrerebbe il Grande Fratello di Ventura

Pare ci sia un motivo per cui i partecipanti di Temptation Island 2025 sono ancora in silenzio e riguarderebbe la nuova edizione del Grande Fratello. Quando il reality show delle tentazioni va in onda con l’ultima puntata, solitamente le coppie tornano subito attive sui social network. Riprendono in mano la propria vita e attendono il confronto in studio a Uomini e Donne. Questa volta qualcosa è cambiato. Come molti telespettatori stanno notando, fidanzati e fidanzate hanno ancora oggi il profilo privato e senza alcun aggiornamento.

Per questo, le coppie risultano oggi sparite nel nulla, sebbene ci siano uscite fuori varie indiscrezioni dopo i falò di confronto. Ma il motivo per cui i protagonisti della recente edizione sono in silenzio sarebbe legato al Grande Fratello, quello di Simona Ventura. Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram, l’edizione tanto attesa dal pubblico di Canale 5 non sarà caratterizzata solo da personaggi sconosciuti, come molti pensano. Non sarà un vero e proprio ritorno alle origini.

Infatti, tale indiscrezione dell’esperto di gossip vede nella Casa più spiata d’Italia “anche personaggi semi-noti”. Non ci saranno i Vipponi, ovvero personaggi effettivamente famosi e con una carriera nel mondo dello spettacolo. Per questa versione bisognerà attendere il prossimo anno, con l’edizione Gold di Alfonso Signorini (non ancora certa). Nel frattempo, Super Simo ha il compito di portare una ventata d’aria nuova.

Pare che si stia pensando di inserire nel cast “qualcuno da Temptation Island”. “Ecco perché si vuole evitare di farli diventare influencer in mezzo secondo dopo la fine del programma”, spiega Pugnaloni. Dunque, potrebbe essere questo il motivo per cui i partecipanti dell’edizione da record del 2025 hanno ancora i profili social chiusi. Tornando al Grande Fratello, l’indiscrezione riporta che al centro delle puntate ci saranno storie e dinamiche che conquisteranno il pubblico.

“Un GF senza etichette”, conclude l’esperto di gossip. Senza Vipponi, con personaggi semi-conosciuti e sconosciuti: questa sarebbe la versione che la Ventura porterà nelle case degli italiani da settembre, in prima serata. Dopo il successo ottenuto con la nuova edizione di Temptation Island, la produzione del reality di Super Simo non ha potuto non tenere in considerazione i suoi partecipanti.

D’altronde tutti loro hanno avuto poco tempo a disposizione per farsi conoscere ai telespettatori. Se effettivamente uno di loro entrerà nella Casa più spiata d’Italia avrà la possibilità di godersi una nuova esperienza televisiva, 24 ore su 24 sotto gli occhi del pubblico.