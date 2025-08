Temptation Island, parla una ragazza: “Ecco cosa ha fatto Angelo”. Rivelazioni shock

Nuovi retroscena scuotono i protagonisti di Temptation Island. Angelo Scarpata – ribattezzato “il toporatto” dalla fidanzata Maria Concetta Schembri – finisce al centro di un altro scandalo. Il primo colpo basso arriva dalla tentatrice Marianna Furmiglieri, che durante un momento di confidenza con gli altri concorrenti svela il piano segreto di Angelo: rivederla una volta finito il programma. A quel punto, Maria Concetta sbotta e chiede subito il falò di confronto. Epilogo scontato: escono separati. A un mese dalla fine del reality, tra i due nessun riavvicinamento. Anzi, la fidanzata rivela di aver scoperto altri tradimenti. E ora, nuovi dettagli stanno venendo a galla.

Temptation Island e l’indiscrezione su Angelo

A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano. Pare che, dopo la rottura con Maria Concetta, Angelo non abbia perso tempo. Una ragazza anonima racconta di essere uscita con lui dopo la fine del programma. “Lui? No, non mi interessa. O meglio, poteva anche interessarmi, ma dopo averlo conosciuto e capito che vuole diventare qualcuno, preferisco restarne fuori. A me questo mondo non interessa“, confessa la ragazza. Insomma, il sospetto diventa quasi certezza: l’unico vero obiettivo di Angelo sembra essere la fama.

E con lui, anche altri protagonisti dell’edizione iniziano a mostrare le loro vere intenzioni. Già dalla prima puntata, molti telespettatori avevano fiutato l’aria: più che ricucire storie d’amore ormai logore, sembrava una corsa a chi raccoglieva più follower e visibilità.

Visibilità o amore? Tutta la verità

Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri sono stati tra le coppie meno chiacchierate di Temptation Island – fatta eccezione per i metodi “a prova di infedeltà” escogitati da lei, dallo scotch sul letto al controllo del conto in banca. Ma si sa, il gossip corre veloce e le prime indiscrezioni cominciano a prendere forma. Che lui fosse incline al tradimento non era certo un mistero, ma l’anonima ragazza che dice di averlo frequentato dopo il programma avrebbe svelato molto di più.

Insomma, più che salvare il rapporto con la fidanzata sembrava interessato solo a farsi notare. D’altronde, come si dice: nel bene o nel male, purché se ne parli. Al momento resta solo un’indiscrezione, ma il sospetto che abbia organizzato tutto per diventare famoso si fa sempre più concreto. Nessuna smentita, né conferma da parte sua: come da regolamento, i concorrenti non possono ancora parlare. Presto però torneranno a gestire i loro social, e allora la verità verrà sicuramente a galla. Non ci resta che aspettare per saperne di più.