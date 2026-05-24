Tony Effe, “nota influencer lo aspetta sempre fuori dalla palestra”: Giulia De Lellis avvertita

L’indiscrezione lanciata da Dagospia è tanto curiosa quanto pruriginosa: il noto portale di retroscena di palazzo e del mondo dello spettacolo ha riportato un aneddoto riguardante Tony Effe, rapper che fa coppia con Giulia De Lellis e che è diventato papà per la prima volta nei mesi scorsi, accogliendo con la compagna la piccola Priscilla. Il cantante avrebbe una spasimante famosa e, pare, alquanto impicciona. Che cosa è successo? “Dago” ha riferito che Tony, per mantenersi tonico e in forma, frequenta la palestra che ha sede vicino al Cimitero Monumentale di Milano. Nella stessa struttura sarebbe iscritta una influencer prezzemolina dei salotti tv dove viene invitata come opinionista, se così si può dire…

Tony Effe e la spasimante famosa che lo segue fuori dalla palestra

Lei sarebbe sempre appostata fuori dalla palestra. Quando Effe esce, “subito gli va dietro, ma lui non la calcola”, si legge su Dagospia che ha aggiunto che la ragazza avrebbe una vera e propria fissa per il cantante. Giulia De Lellis è avvertita, il suo Tony continua ad essere “attenzionato”. Resta il mistero sull’identità della donna in questione, anche se non sono molte le influencer giovani che in questo periodo frequentano i salotti tv per parlare di cronaca rosa che spesso le riguarda in prima persona.

Importante il dettaglio relativo al non interesse del rapper per la ragazza. Si mormora che ormai Tony abbia occhi solamente per Giulia e Priscilla. De Lellis, da quando è nata la figlia, ha spiegato in varie occasioni che Effe è un padre amorevole e presentissimo. Lui stesso ha raccontato che Priscilla gli ha cambiato la vita in positivo e che ama stare a casa tranquillo a godersi la famiglia. Secondo questa narrazione, il rapper ‘maledetto’ di qualche anno fa non esiste più; è diventato un rapper ‘pantofolaio’ tutto ‘casa e chiesa’.

A proposito di chiesa, nei giorni scorsi Giulia e Tony hanno battezzato la loro bimba che ha ricevuto anche la benedizione apostolica di Papa Leone XIV. Sui social è trapelato qualche scatto dell’evento. Non sono nemmeno mancate le malelingue: diversi utenti hanno trovato la scelta dei look di De Lellis ed Effe “cafona”.