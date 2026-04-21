Giulia De Lellis: “Mi hanno tagliato l’utero, ho messo le corna due volte e Tony non vuole sposarsi”

Giulia De Lellis in confidenza: l’influencer di Pomezia ha fatto tappa nel podcast di Diletta Leotta, “Mamma Dilettante”, raccontandosi a ruota libera. Ha risposto alle voci che la vogliono prossima al matrimonio con il compagno Tony Effe, ha raccontato come ha vissuto la gravidanza e quanto sia stata gelosa del rapper in quel periodo, ha ricordato i tradimenti subiti in passato e ha svelato alcuni dettagli del parto di Priscilla, nata lo scorso 7 ottobre.

Giulia De Lellis: “In gravidanza ho fatto scenate di gelosia a Tony Effe”

In riferimento alla gravidanza, ha dichiarato che è stato un periodo pesante, nonostante la sua, dal punto di vista fisico, sia stata perfetta, nonostante la classica stanchezza che devono affrontare le donne incinte. La dolce attesa ha inciso profondamente sul suo umore, rendendola gelosissima: “Ero diventata una piagnona assurda. Piangevo per tutto. Nell’ultimo periodo non mi sentivo sexy per lui che cercava di farmi capire che era tutto normale. A volte mi facevo paranoie. Durante la gravidanza facevo delle scenate di gelosia incredibili, lo chiamavo ad ogni ora”.

A parte quel periodo particolare, l’influencer ha sottolineato che lei e il rapper sono una coppia sana, che non si assilla al telefono. “Stiamo bene e basta”, ha chiosato, passando poi a svelare alcuni retroscena relativi all’inizio della storia d’amore che è decollata rapidamente, tanto che dopo pochi mesi di frequentazione lei è rimasta incinta. Non per caso, ma volutamente:

“Dopo neanche un anno insieme sono rimasta incinta volutamente ed è arrivata Priscilla. Quindi in realtà non stavamo insieme da una vita, però ci conosciamo da tanto e ce lo siamo sentiti subito. Io sono stata fidanzata tanti anni, però quel passo e questa consapevolezza di dire “Okay, ci provo” non l’avevo mai avuta”.

Priscilla fortemente voluta sia da Tony Effe sia da Giulia De Lellis

Diletta Leotta ha chiesto all’ospite che cosa sia scattato di diverso con Tony che non è scattato con gli altri suoi compagni. De Lellis ha risposto spiegando che semplicemente, con il cantante, le “cose combaciavano alla perfezione”. Un incastro talmente perfetto che hanno quasi subito dato avvio alla convivenza, provando ad avere un frutto d’amore. Ed ecco che è nata Priscilla. Giulia ha voluto rimarcare una volta di più che la piccola è stata fortemente voluta sia da lei sia da Effe.

La voglia del rapper di diventare papà bis

E ancora, ha raccontato che lei e il compagno sono entrambi presentissimi nella vita della bimba e che Tony vorrebbe già diventare papà bis. “Ma ha capito che c’è bisogno di tempo per dimenticare il parto e il post parto”, ha osservato l’influencer. A proposito della nascita della piccina, ha anche parlato del parto. Tutto è partito da una visita di controllo che si è trasformata in un ricovero immediato:

“Il parto è andato bene. Io sono andata a fare una visita e il mio medico mi ha detto: “Non ti lasciamo andare via”. Ho un ricordo stupendo del parto. E Nicolò mi è stato vicino. Lui dormiva con me, dall’inizio alla fine mi è stato vicino. All’inizio ha avuto dei dubbi se assistere al parto o meno, ma gli ho detto: “Non è un’opzione, io posso scegliere di partorire o no? No, io devo partorire per forza e quindi tu mi stai vicino!” E infatti mi è stato vicino”.

Tony, sempre secondo le rivelazioni della compagna, è un padre premurosissimo e attivissimo. Lui ha dato per la prima volta il biberon a Priscilla, lui le ha cambiato il primo pannolino, lui le ha fatto il primo bagnetto. Un atteggiamento che ha fatto innamorare ancor di più De Lellis: “È una cosa proprio inspiegabile. Se prima magari, quando eravamo fidanzati e basta, c’era il giorno che mi faceva innervosire e potevo anche pensare lontanamente di non averlo più nella mia vita, per un capriccio o una giornata in cui mi rodeva, oggi per me non è più un’opzione. Lui è fondamentale, non mi immagino più la mia vita senza di lui”.

“L’allattamento è stato un dolore – ha aggiunto – Quando allatti si contrae l’utero, ma l’utero è stato tagliato durante il cesareo e lì ho sofferto tantissimo. Ero preparata a tutto, ma non a questo dolore”.

Il nodo matrimonio e i tradimenti

Durante la chiacchierata, non poteva mancare il tema matrimonio. Giulia vorrebbe sposarsi, Tony no. “Adesso – ha raccontato De Lellis – facciamo il battesimo di Priscilla e gli ho chiesto “Come chiamiamo il nostro tavolo?” E lui mi fa: “Lo chiamiamo Gli Sposi così ti levi questa fissazione!” Ma non basta chiamare il nostro tavolo gli sposi… stavo pensando che mi potrei vestire di bianco così magari faccio una furbata e faccio una sorta di celebrazione, però non mi sembra giusto ingannarlo così“. L’influencer aveva in mente anche una pazza idea, poi accantonata: “Ci avevo pensato, ti dico la verità, fare due in uno al battesimo di Priscilla… era carino, no?”.

“Mi ha detto andiamo a Las Vegas, ci sposiamo. Io gli ho detto di sì, però poi dobbiamo fare una piccola celebrazione in Italia e convalidiamo la documentazione, lo valuto. Per lui è la cerimonia qua che è un problema, tutti i parenti”, ha aggiunto Giulia che ha poi parlato dei suoi amori passati. A sorpresa ha ammesso di aver tradito: