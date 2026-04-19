Giulia De Lellis: “Perché non mostro mai mia figlia e quanto ci ho messo a concepirla”

Giulia De Lellis si è concessa ai fan, aprendo il box domande su Instagram. L’influencer di Pomezia, che è seguita da oltre 5,6 milioni di follower, ha spiegato perché non mostra mai il viso della figlia Priscilla sui social. La piccola è nata lo scorso 7 ottobre. Molti credevano che l’imprenditrice digitale avrebbe esposto maggiormente la piccola a livello pubblico. Ci si aspettava che facesse come la collega Chiara Ferragni quando ancora il matrimonio con Fedez reggeva. E invece Giulia non fa mai vedere la bimba. Oltre a riferire i motivi che l’hanno spinta verso tale scelta, ha anche svelato un curioso aneddoto, facendo un po’ di confusione sul giorno in cui viene celebrata Santa Priscilla.

Giulia De Lellis spiega perché lei e Tony Effe non mostrano mai la figlia sui social

De Lellis, quando le è stato chiesto perché oscura sempre il volto della figlia sulle piattaforme web, ha raccontato di essere molto dispiaciuta di non condividere con i fan la cosa più bella della sua vita. Dall’altra parte, ha aggiunto che l’idea di esporre così tanto la sua bambina, “in un mondo che purtroppo può essere anche pericoloso e dove esistono persone disturbate, maniache e perverse”, la “blocca profondamente”.

Dunque De Lellis, certamente d’accordo con il compagno e forse futuro sposo Tony Effe, ha deciso saggiamente di non mostrare Priscilla a milioni di utenti, consapevole dei pericoli che si annidano nel lato oscuro del web. Un fan le ha ricordato che con i suoi nipoti ha avuto un atteggiamento differente, evidenziando che li ha più volte fatti vedere sul suo profilo Instagram. Anche in questo caso, l’influencer ha avuto la risposta pronta.

In particolare, ha dichiarato onestamente che otto anni, ossia quando ha iniziato a postare scatti dei nipoti, era una persona “più ingenua” che pensava che “il mondo fosse un posto migliore”. “Oggi loro sono abbastanza grandi per capire quando una persona è affidabile e quando invece è un estraneo“, ha aggiunto.

La regola del 7

Infine ha risposto alla domanda relativa a quanto tempo ci ha messo a concepire Priscilla. “7 mesi, concepita il giorno di Santa Priscilla (16 gennaio 6+1 uguale a 7), nata il 7 ottobre”, ha raccontato De Lellis, rimarcando che il 7 è il suo numero prediletto. Giulia ha fatto un po’ di confusione sull’onomastico della figlia. Santa Priscilla viene celebrata l’8 luglio. Il 16 gennaio, ossia la data a cui lei ha fatto riferimento, si festeggia la matrona romana Priscilla (o Prisca), legata alle omonime catacombe.