Giulia De Lellis “in attesa di vedere l’abito dello sposo” Tony Effe: retroscena sul matrimonio

Tony Effe ha cambiato idea sul matrimonio e ha deciso di sposare Giulia De Lellis? Il tema è tornato al centro del gossip nelle scorse ore, dopo che l’influencer di Pomezia ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha parlato di nozze. In particolare, ha prima divulgato uno scatto in cui bacia amorevolmente il compagno, commentando l’immagine con una zuccherosa chiosa (“ritratto di famiglia”); poi ha mostrato un tavolo con due tazzine di caffè in un negozio, facendo sapere di essere “in attesa di vedere l’abito dello sposo”. E ancora, si è scattata un selfie, confidando di essere “molto elettrizzata”; infine ha ripreso un capo d’abbigliamento Chanel, scrivendo “ora tocca alla sposa”. De Lellis e Tony Effe sono quindi pronti a convolare a nozze? Parrebbe di sì, almeno a giudicare dagli indizi seminati dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il tema relativo al possibile matrimonio della coppia è stato un argomento assai curioso di recente dagli amanti della cronaca rosa.

Qualche settimana fa, il rapper romano, senza troppo girarci attorno, ha rivelato che la compagna, con la quale ha avuto la figlia Priscilla sei mesi fa, desiderava essere portata all’altare. Un sogno che però lui non condivideva. Il cantante ha infatti detto chiaramente che non aveva intenzione di sposarsi, nonostante la volontà di Giulia. Ora quest’ultima ha mostrato gli scatti sopra menzionati ai fan. E tanti hanno pensato che sia riuscita a convincere l’artista a unirsi a lei in matrimonio.

A breve si capirà se realmente arriveranno i fiori d’arancio. La cosa certa, invece, è che Giulia e Tony continuano a essere una coppia affiatata, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno nei mesi scorsi. Dopo la nascita di Priscilla c’è addirittura chi ha sussurrato che l’imprenditrice digitale e il cantante fossero ai ferri corti e sul punto di lasciarsi. E ancora, c’è chi li ha etichettati come una coppia fake, affermando che stessero insieme solo per motivi legati agli affari e alla visibilità. Ricostruzioni che hanno trovato la secca smentita da parte dei diretti interessati che continuano a mostrarsi uniti e complici. E chissà se tra non molto inizieranno pure a chiamarsi marito e moglie.