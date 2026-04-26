Giulia De Lellis nella bufera per il battesimo della figlia, il motivo della raffica di critiche

Piovono critiche su Giulia De Lellis. Nelle scorse ore l’influencer e il compagno Tony Effe hanno battezzato la figlia Priscilla, postando sui social alcuni scatti dell’evento da cui è emerso un particolare curioso: la bimba ha ricevuto la benedizione apostolica di Papa Leone, ottenuta tramite una richiesta formale. Ma non è stato tale gesto ad avere irritato molti utenti. Che cosa è quindi accaduto? Giulia si è presentata in chiesa con un lungo trench marrone. Terminata la cerimonia ecclesiastica, si è sfilata il capo di abbigliamento sfoggiando delle zeppe con un vistoso tacco e un abito bianco molto corto. Ed è stato il vestitino ad aver innescato una miriade di critiche.

Battesimo di Priscilla: Giulia De Lellis criticata

Sui social, non appena hanno iniziato a circolare gli scatti del look scelto da De Lellis per il Battesimo della figlia, si è scatenato l’inferno. Tanti coloro che non hanno ritenuto adeguato il vestitino bianco per una simile occasione. Così c’è chi ha dato all’influencer della “cafona”, chi della “irrispettosa”, chi della “burina” e chi più ne ha più ne metta. Dall’altro lato c’è chi ha difeso la giovane, dando dei retrogradi a coloro che l’hanno messa alla gogna.

Come ottenere la benedizione apostolica di Papa Leone

Tornando alla benedizione apostolica di Papa Leone, la si può ottenere presentando una specifica richiesta formale. Tale procedura può essere effettuata soltanto in alcuni frangenti, ossia per i primi tre sacramenti della Chiesa Cattolica, vale a dire il Battesimo, la Prima Comunione e la Cresima.

Le richieste specifiche, una volta inoltrate da coloro che vogliono la benedizione papale, vengono gestite dall’Elemosineria Apostolica. Tale organo svolge, a nome del Pontefice, il servizio di assistenza dedicato ai poveri. Le offerte che pervengono dai fedeli che richiedono le benedizioni vengono poi elargite ai bisognosi. In sintesi, chi vuole la benedizione papale, come Giulia De Lellis e Tony Effe per la figlia, destina dei fondi all’Elemosineria Apostolica e questa provvede a dare aiuti ai poveri.

Dunque, chi ha pensato che la piccola Priscilla abbia ottenuto una via preferenziale da parte del Vaticano si sbaglia di grosso. La pratica può essere richiesta da chiunque.