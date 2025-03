Tony Effe fiume: ira su Valerio Scanu, ce n’è anche per Fedez

Ci ha pensato Valerio Staffelli, armato di Tapiro d’Oro, a raccogliere lo sfogo di Tony Effe dopo le dure critiche mosse nei suoi confronti da parte di Valerio Scanu. L’ex cantante di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, non si è risparmiato quando, ospite su Rai Radio 2 di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Maschio Selvaggio, ha così commentato la performance del rapper romano a Sanremo 2025: “Quando cantava ‘Damme na’ mano’, neanche la forza di strumento così potente come l’auto-tune è riuscito ad intonarla”. E come da anticipazioni sulla puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda questa sera, è arrivata la replica da parte di Tony Effe.

Tony Effe rompe il silenzio dopo le critiche di Valerio Scanu

Andrà in onda questa sera su Canale 5, nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia, la consegna del Tapiro d’Oro a Tony Effe. Intercettato da Valerio Staffelli, il rapper romano non si è sottratto alle risposte. Una replica dai toni accesi quella del rapper che, incalzato sulla critica rivoltagli da Valerio Scanu, non ha esitato a rispondere

Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio. Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci

Non è certo nuovo alle critiche Valerio Scanu che già a La Volta Buona, salotto televisivo di Caterina Balivo in onda su Rai 1, aveva lasciato intendere quale fosse il suo parere personale e generale sui big in gara nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Una stroncatura generale che verteva sulla bassa qualità della gara in termini canori:

Come si fa ad andare a Sanremo se non sai cantare

Frecciatine scagliate però nel vuoto e senza un destinatario preciso. Diverso è stato invece il discorso in radio quando, commentando la vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest, Scanu ha rincarato la dose facendo il nome di Tony Effe:

Rappresentare San Marino con un brano che dice ‘Tutta l’Italia’? La stessa cosa vale per chi va a Sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica – è Tony Effe. Non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui.

Tony Effe e Fedez: la nuova frecciatina del rapper

Una critica arrivata con “il massimo della simpatia”, come dichiarato da Valerio Scanu, ma che certo non ha lasciato del tutto indifferente Tony Effe. Nel ricevere il Tapiro d’Oro, il rapper romano si è poi soffermato con Staffelli su altri momenti cult del suo primo Sanremo come il “giallo della collana” che gli è stata tolta dallo staff poco prima che calcasse il palco dell’Ariston:

Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che ca*ano il ca**o, tipo ‘sto Valerio Scanu.

Ma Scanu non è stato il solo ad essere colpito dal rapper. Reduce da un dissing controverso che aveva scatenato stampa e fan, Valerio Staffelli ha voluto domandare a Tony Effe chi sia ad oggi più stonato tra lui e Fedez: