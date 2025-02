Tony Effe, Sanremo dice no alla collana da 70mila euro: il motivo

Finalmente Tony Effe fa il vero Tony Effe e mette un po’ di pepe al Festival di Sanremo. Il rapper romano, dopo essersi esibito nella terza serata della kermesse, è andato su tutte le furie. E non ha fatto nulla per celare la sua arrabbiatura. Che cosa è successo? Secondo la sua versione, fornita ai microfoni di RaiRadio2 a caldo, qualcuno dello staff dell’organizzazione, quindi una persona legata alla Rai e al Festival, lo ha obbligato a togliersi una collana. Il suo sfogo è immediatamente diventato virale. Ma perché non gli è stato concesso di indossare il gioiello?

Come spiegato dal quotidiano La Repubblica, la collana in questione, che ha un valore di 70mila euro, è un gioiello Tiffany. Per questo motivo la Rai avrebbe preteso che non venisse indossato dal cantante nel corso della sua esibizione sul palco (ovviamente a Sanremo così come in tantissime altre manifestazioni bisogna stare attenti a non violare le regole, il pericolo è di trovarsi in situazioni di pubblicità occulta).

Nella faccenda c’è una cosa che però non torna: per quale motivo il rapper romano non ha spiegato il perché della scelta dell’organizzazione? Le ipotesi logiche sono due: nessuno gli ha rivelato il motivo del diktat oppure gli è stato detto, ma lui ha optato per creare un po’ di can can mediatico.

Tony Effe quando si è presentato ai microfoni di RaiRadio2 ha riferito di non sapere perché gli fosse stato impedito di indossare la collana, il che fa presupporre che una spiegazione degli organizzatori non gli sia stata fornita. Oppure c’è stata ma lui non l’ha ritenuta adeguata. Chissà, fatto sta che era inviperito.

"per me Sanremo è finito oggi, finito" NON TONY EFFE PIÙ NERO DEL SUO VESTITO PERCHÉ NON È POTUTO SALIRE SUL PALCO CON LA COLLANA ABBIAMO FINALMENTE LA POLEMICA SANREMESE #Sanremo2025pic.twitter.com/2tlQc1GzrE — ¥le 💐 Sanremo era 💐 (@yleniaindenial1) February 14, 2025

“Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”, ha dichiarato non appena ha parlato ai microfoni di RaiRadio2. Quando i conduttori gli hanno domandato il motivo di una simile situazione, il rapper ha scandito: “Chiedilo a loro… Sono arrabbiatissimo. Adesso sono… loro”. Inoltre il cantante ha fatto tappa anche al DopoFestival di Alessandro Cattelan dove ha usato di nuovo toni duri, ribadendo di essere furioso per quanto accaduto. “Per me Sanremo finisce qua”, ha detto. Naturalmente non ci sarà alcun ritiro. La frase è stata pronunciata in un momento di nervosismo.