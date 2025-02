Tony Effe furioso con Sanremo: “Sono nero e sono c**i, il motivo”

Tony Effe è furioso. Dopo essersi esibito durante la terza serata del Festival di Sanremo, ha manifestato tutto il suo disappunto e tutta la sua rabbia per un fatto avvenuto poco prima che salisse sull’Ariston. A riferire quel che è accaduto è stato lo stesso artista romano, durante l’ospitata a caldo ai microfoni di Radio 2. Non appena ha messo piede nello studio, venendo accolto dai conduttori Gino Castaldo ed Ema Stokholma, si è capito che qualcosa non andava. In un amen ci ha pensato il diretto interessato a chiarire perché ha perso le staffe. Persone non meglio precisate ma sicuramente facenti parte dello staff dell’organizzazione del Festival lo hanno obbligato a togliersi una collana color oro prima della performance.

Tony Effe furibondo dopo la terza serata di Sanremo

Il rapper, una volta terminata l’esibizione sul palco, ha immediatamente rindossato il gioiello, ossia una vistosa collana che ricorda una catena. Nulla comunque di scandaloso o volgare. Evidentemente, però, da qualcuno che ha il potere di costringere i cantanti a levarsi i loro stessi accessori non è stata ritenuta adatta per l’evento. La faccenda ha fatto inalberare il fidanzato di Giulia De Lellis (pare che i due potrebbero sposarsi tra qualche mese, si sussurra di una proposta di matrimonio in arrivo).

“Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc***ato nero. Adesso so’ ca**i, sono arrabbiatissimo, sono veramente arrabbiato”, ha tuonato Tony Effe parlando con Gino Castaldo ed Ema Stokholma che sono rimasti basiti e increduli nel sentire una simile cosa e vedendo la collana. “Io non te l’avrei tolta“, ha dichiarato infatti Castaldo, non riuscendo pure lui a comprendere il motivo della decisione.

La battuta sull’abbronzatura di Carlo Conti, polemiche in arrivo

Nonostante l’arrabbiatura, il rapper ha comunque trovato il modo di fare una battuta ironica: “Non puoi levare la collana a Tony Effe, è come se levi l’abbronzatura a Carlo, capisci? Non è più Carlo”. Non c’è dubbio che l’episodio farà parecchio discutere. Quasi certamente ci saranno polemiche anche a livello politico. Resta da capire chi ha costretto l’artista a spogliarsi della collana e perché visto che il gioiello, a parte essere vistoso, sembra non avere niente che non vada. Certo può non piacere, ma farlo levare è un gesto che pare più che eccessivo.