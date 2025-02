Giulia De Lellis, proposta di matrimonio faraonica: parla Tony Effe

Tony Effe e Giulia De Lellis si sposano? L’indiscrezione si è fatta strada nei giorni scorsi dopo che l’esperta di gossip Deianira Marzano, previa consultazione di una fonte, ha sussurrato che il rapper romano avrebbe ordinato la bellezza di 4mila rose rosse da far consegnare a Sanremo, in una stanza d’hotel, all’amata. Nelle scorse ore, la domanda sulla presunta proposta faraonica di matrimonio è stata posta al diretto interessato da una fan. In particolare, in un video pubblicato dal quotidiano Il Messaggero su TikTok, si vede e si sente una donna domandare all’artista, impegnato nell’inaugurazione del chiosco di street food romano Damme da magnà, se ha intenzione di chiedere la mano dell’influencer.

“Tony, ma sta proposta di matrimonio?”. “No comment”, la replica del rapper che ha quindi preferito non rompere gli indugi. “Quando le darà l’anello se sposa”, ha poi commentato Chef Ruben Bondì davanti a Noemi che ha poi applaudito ridendo, divertita dalla faccenda. Il cantante non ha quindi smentito la proposta nuziale. Non resta che attendere e di vedere se arriveranno le 4mila rose rosse di cui tanto si parla. C’è anche chi ha sussurrato che i fiori sarebbero sì stati ordinati, ma non per chiedere la mano dell’amata, bensì per festeggiare in maniera sontuosa il giorno di San Valentino, che casca venerdì prossimo, vale a dire quando a Sanremo ci sarà la serata delle cover.

Tony Effe e Giulia De Lellis: tempo di convivenza

Quel che è certo è che Tony Effe, con Giulia De Lellis, ha intrecciato una love story importante. I due, da qualche tempo, hanno iniziato a convivere. Entrambi, dopo mesi in cui hanno preferito mantenere un basso profilo senza avventurarsi in dichiarazioni pubbliche zuccherose, da diverse settimane sono usciti definitivamente allo scoperto, con tanto di messaggi reciproci d’amore e profonda stima.

Di recente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche spiegato di volere un figlio, specificando che da sempre ama i bambini e sogna di mettere su famiglia. Dall’altro lato ha sottolineato di non avere fretta e che non vuole in alcun modo forzare una situazione che reputa debba manifestarsi in modo naturale. Per quel che riguarda Sanremo, tutti nei giorni scorsi avevano dato per certa la presenza della De Lellis al Dopofestival per commentare i look della kermesse. Alla fine, invece, sarebbe stata fatta fuori dal programma in quanto le sarebbe stata preferita l’esperta di moda Anna Dello Russo.