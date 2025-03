Scanu e Sambruna duri sui big di Sanremo. Balivo corre ai ripari

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 lo studio si è collegato con San Marino per le prove dei cantanti in gara per rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest. Tra gli artisti c’è anche Gabry Ponte con la sua “Tutta l’Italia”. Proprio la presenza di quest’ultimo ha scatenato un dibattito in studio e due degli ospiti, precisamente Valerio Scanu e Grazia Sambruna, si sono abbandonati a dei commenti abbastanza duri sui big che hanno preso parte a quest’ultima edizione del Festival di Sanremo. In particolare si sono espressi in merito all’utilizzo dell’autotune. La conduttrice si è dissociata dalle loro parole, correndo ai ripari.

Valerio Scanu e Grazia Sambruna duri sui big di Sanremo: Caterina Balivo interviene

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata dedicata all’Eurovision Song Contest. Nello specifico si è parlato della polemica legata al brano “Espresso macchiato” di Tommy Cash e di chi potrebbe rappresentare San Marino al contest. Tra i possibili partecipanti c’è anche Gabry Ponte con la sua “Tutta l’Italia”, sigla della 75esima edizione del Festival di Sanremo. A riguardo è stato sottolineato come una canzone che parla dell’Italia potrebbe rappresentare un altro stato. Da qui è scaturito un dibattito in studio.

Caterina Balivo ha difatti esordito ponendo tale quesito:

Tutti si chiedono sui social “ma come si fa a rappresentare San Marino con una canzone che s’intitola Tutta l’Italia?”

A quel punto Valerio Scanu si è abbandonato ad una battuta pungente nei confronti dei big che hanno preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nello specifico il cantante ha chiesto:

E come si fa ad andare a Sanremo se non sai cantare?

Il cantante ha parlato in generale, senza fare nomi specifici. Le sue parole hanno spiazzato la conduttrice, la quale si è immediatamente dissociata da quanto detto dal suo ospite. Balivo ha difatti mostrato un’espressione allibita, alzando le mani e ripetendo “No, no”, per poi dire a Flora Canto, in collegamento da San Marino, che l’avrebbe voluta lì con lei in studio.

Le frecciatine non sono tuttavia finite lì. C’è stato difatti un dibattito in merito all’uso dell’autotune dopo le dichiarazioni in merito di Elio di Elio E Le Storie Tese. Caterina ha chiesto un parere a Grazia Sambruna, tuttavia Scanu ha risposto al posto suo scatenando una sua reazione piccata. La giornalista gli ha difatti sottolineato: “Ma ti chiami Grazia Sambruna?”. Successivamente Sambruna ha esposto il suo parere sull’uso dell’autotune, focalizzandosi in particolare sul vincitore Olly.

Queste le sue parole:

Elio prova a sentirlo senza autotune, secondo me altro che umiliazione. Te ne penti.

A quel punto Balivo è intervenuta prontamente, ricordandole come l’avessero sentito cantare senza autotune e cantasse benissimo. Grazia ha tuttavia rincarato la dose, affermando come secondo lei cantasse invece malissimo.

La conduttrice è quindi sbottata dicendo: