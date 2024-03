Tommaso Zorzi: “Stanzani? Ho sbagliato, ora ho un nuovo amore”

Tommaso Zorzi si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. Ha confessato che il 2023 per lui è stato un anno molto difficile dove ha dovuto “ricrearsi un personaggio” e dove ha capito meglio su cosa dovesse focalizzarsi. Per la prima volta ha spiegato il perché della rottura con Tommaso Stanzani e poi ha confessato di aver ritrovato l’amore.

L’ex gieffino una volta uscito dal Grande Fratello, come vincitore, sembrava che fosse il nuovo Pippo Baudo, eppure non è stato così. In tanti si sarebbero aspettati che le proposte lavorative fossero tante e il successo altrettanto, ma qualcosa è andato storto.

È stata molto chiacchierata la storia con il ballerino Tommaso. Per la prima volta l’influencer ha raccontato bene come sono andate le cose e del perché è finita, assumendosene tutte le colpe.

“Questa relazione è finita sicuramente per colpa mia. Non è successo un fatto eclatante, ma senz’altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alla cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto“

Tommaso ha ammesso di essere “un po’ narcisista” ma sta cercando di lavorare molto su questo suo difetto. Ha però rivelato di aver ritrovato l’amore. Da qualche mese si frequenta con un uomo non vip e di cui non vuole parlare. Ha deciso di tenere per sé la vita privata, come mai fatto finora.

“Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta“

L’esperienza a Drage Race Italia finita improvvisamente ed una nuova che sta per iniziare

Zorzi ha espresso il suo grande rammarico per com’è andata a finire con Drage Race. Ha spiegato che improvvisamente non è stato più richiamato per l’edizione successiva, senza alcuna spiegazione. Ciò lo ha fatto rimanere molto male.

“Nessuno mi ha chiamato, inclusi i colleghi. Capisco che c’erano delle dinamiche interne da rispettare – il fatto che il programma traslocasse su un’altra rete e io fossi su un’altra -, ma non posso negare che dal punto di vista umano ci sono rimasto un po’ male“

Adesso però l’influencer è pronto ad una nuova esperienza: Cortesie per gli ospiti. Affiancherà Roberto Valbuzzi e Csaba dalla Zorza e avrà il ruolo di giudicare le case dei concorrenti. È molto entusiasta di questa nuova esperienza ed ha confessato di trovarsi molto bene con i colleghi.

Su Chiara Ferragni: “Ha sbagliato ma non la condanno”

Tommaso è tra i pochi che può capire davvero la Ferragni. Ha confessato di averle scritto privatamente appena è uscito lo scandalo Balocco. Ha pensato anche di pubblicare un video su “un errore di comunicazione commesso da Maria Antonietta“, quasi per sdrammatizzare, ma poi ha cambiato idea.

“Mi dispiace profondamente per lei perché mi immedesimo spesso in quello che sta passando, considerando che si è ritrovata a gestire una cosa più grande di lei. Avevo in mente di pubblicare su Instagram un video in cui Maria Antonietta chiede al pubblico scusa per aver detto che avrebbe potuto mangiare brioche anziché il pane, accennando a un errore di comunicazione, ma poi mi sono fermato. Mi sono detto: se pestassi un merdone del genere come reagirei a vedere un contenuto di questo tipo? Ci sarei rimasto male, e per questo non l’ho fatto“.

Tommaso e il Grande Fratello

Zorzi ha ammesso che deve molto ad Alfonso Signorini. Con la partecipazione al reality la sua carriera è notevolmente cambiata. Per questo sporadicamente continua a guardarlo e anche lui non ha dubbi: questa è l’edizione di Beatrice Luzzi. Ha confessato che sicuramente sarebbe andato molto d’accordo con lei, com’è successo al suo amico Stefano Miele.