Nelle scorse ore Tommaso Zorzi, giovane creator ed influencer milanese seguito da oltre un milione di followers, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e ancor prima noto al pubblico per la sua partecipazione a “Riccanza”, ha reso partecipi i suoi fan delle novità che lo coinvolgeranno nei prossimi mesi. Tramite alcune Instagram Stories, Zorzi ha rivelato che questo per lui è stato e sarà un anno di cambiamenti sia dal punto personale ma soprattutto da quello professionale.

“È stato un anno di metamorfosi e non vedo l’ora di condividere con voi i miei nuovi progetti, soprattutto quelli televisivi che sono molto fighi. non ne sto parlando perché deve essere fatto tutto con i dovuti modi e i dovuti tempi ma ci sono grandi cose in serbo per me”. Queste le parole di Zorzi, che ha così voluto informare i fan di ciò che sta accadendo e che accadrà nella sua vita, esprimendo la sua impazienza nel renderli partecipi di tutto ciò.

A proposito delle sue periodiche assenze dai social e in particolare dal mondo della televisione, Zorzi ha approfittato anche per rispondere a tutte le domande che gli vengono poste a riguardo: “Ho letto tutto sul mio futuro lavorativo. Volevo dire che c’è chi questo lavoro lo prende sul serio e si riserva di non fare nulla per dei periodi, per capire quello che si vuole fare nella vita. Non per forza bisogna avere quella bulimia televisiva di esserci a tutti i costi.”

Tommaso Zorzi parla dell’ex Stanzani

Infine, l’influencer ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo attuale rapporto con il suo ex Tommaso Stanzani, ex-allievo di Amici, conosciuto grazie a Maria De Filippi come ammesso tempo fa dallo stesso influencer. Come sappiamo, Stanzani negli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista a Nunzia De Girolamo durante la sua trasmissione televisiva “Ciao Maschio” in onda su Rai 1. Negli scorsi mesi, Zorzi aveva scelto di non parlare dell’argomento ma, dopo aver letto numerose dichiarazioni sul suo conto e sulla relazione con Stanzani, ha deciso di esprimersi sulla vicenda per mettere a tacere una volta per tutte i rumors che li vedevano in cattivi rapporti.

A proposito delle parole espresse dal ballerino in quell’intervista, Zorzi ha ammesso di apprezzare e condividere, aggiungendo che: “Più volte ho letto cose che mi riguardavano ai limiti del penale. Anche tutte le speculazioni che sono state fatte sulla mia relazione con Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. E’ venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene.”

Stando a sentire le dichiarazioni di Zorzi, sembrerebbe che i rapporti tra l’ex gieffino e il ballerino siano ottimi. A conferma di ciò, ci sarebbero alcune Instagram Stories condivise negli scorsi giorni da Stanzani durante la festa di compleanno di Zorzi, nonché una story condivisa dalla madre del festeggiato intento a ballare con l’ex-allievo di amici.