Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono stati felici, hanno vissuto un’intensa love story e si sono amati. Poi qualcosa si è rotto e la favola è finita. Ma non del tutto. Questo è ciò che ha rivelato a Ciao Maschio (Rai Uno) lo stesso Stanzani che ha spiegato alla conduttrice Nunzia De Girolamo di provare tutt’oggi una forma di amore per l’ex fidanzato. Il danzatore ha aggiunto che con l’ex vincitore del GF Vip è rimasto in ottimi rapporti e non rinnega nulla di ciò che c’è stato. Quando la relazione finì, il gossip parlò di tradimenti, voci mai confermate né smentite dai diretti interessati. Al di là del chiacchiericcio rosa, oggi tra i due resta un profondo legame d’affetto.

“Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa”. Così l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, spiegando perché, nei giorni scorsi, ha partecipato alla festa di compleanno dell’ex compagno. “Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”, ha aggiunto Stanzani, raccogliendo il plauso di Nunzia De Girolamo che ha apprezzato il suo discorso.

Tommaso Stanzani, il ballerino di #VivaRai2: “Tommaso Zorzi? In un certo senso lo amo ancora”. Questa sera a #CiaoMaschio, con @N_DeGirolamo, in seconda serata su Rai 1. https://t.co/G5Ey7QiIqr — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 15, 2023

Stanzani e Zorzi, il primo contatto social e le cause della rottura mai rese pubbliche

Stanzani e Zorzi si sono conosciuti via social. Poco dopo il trionfo al GF Vip, l’influencer milanese vide in tv il danzatore, rimase stregato e lo contattò privatamente su Instagram, in direct. Un messaggio ne tirò un altro. Passarono poi al contatto reale e iniziarono a frequentarsi. Capirono in fretta che c’era un sentimento forte che li univa. E fu amore, con tanto di ospitate in tv, come quella molto dolce negli studi di Verissimo, in cui si confidarono a Silvia Toffanin.

Per quel che invece riguarda le cause che li hanno portati ad allontanarsi, non hanno mai spiegato approfonditamente cosa sia accaduto. Come poc’anzi accennato c’è chi ha parlato di tradimenti da parte dell’influencer milanese nei confronti dell’ex studente di Amici. Le voci si sono rincorse per giorni senza che i diretti interessati le commentassero. E ancora oggi non c’è stato alcun chiarimento, per lo meno a livello pubblico, sulla questione. Quel che è certo è che sia il ballerino sia Zorzi sono al momento single.