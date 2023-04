By

Tanti auguri Tommaso Zorzi! Il 2 aprile l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha compiuto 28 anni. Per l’occasione ha organizzato una cena a Milano, alla presenza di tanti Vip, che si è tenuta sabato primo aprile. Dopo aver gustato deliziose pietanze, allo scoccare della mezzanotte, il festeggiato e i suoi ospiti si sono scatenati in canti, balli e auguri.

Molto particolare il tema scelto da Tommaso Zorzi per la sua festa di compleanno: total black o color flash. Il giovane conduttore ha diviso la tavola in due metà, chiedendo agli ospiti un dress code completamente nero se seduti da una parte, coloratissimo se invece dall’altra.

Della parte dei black face Ilary Blasi, che per l’occasione ha sfoggiato stivali alti neri molto sensuali abbinati ad un leggings della stessa tonalità e ad una camicia scura con piccoli pois. Colorata, invece, Elettra Lamborghini, che qualche anno fa ha lavorato con Zorzi e Ilary all’Isola dei Famosi.

Durante la serata l’ereditiera ha omaggiato l’amico e gli altri invitati con alcune performance musicali. Mise sgargianti pure per Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Stanzani, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo e il ballerino di Amici si sono lasciati da qualche tempo ma hanno mantenuto un ottimo rapporto tanto che l’ex gieffino non ha avuto problemi ad invitare Stanzani al suo birthday party. I due si sono mollati nell’autunno 2022 ma i motivi della rottura non sono mai stati chiariti. Per volontà di entrambi hanno però mantenuto un buon rapporto d’amicizia.

Nel corso della serata non si è esibita solo Elettra Lamborghini ma pure Marcella Bella che, fasciata in un abito argento, ha cantato un medley delle sue canzoni più celebri.

Grande assente (giustificata) Aurora Ramazzotti, la migliore amica di Tommaso Zorzi. La figlia di Eros è diventata mamma da qualche giorno del piccolo Cesare e non è riuscita ad essere presente.

Alla festa non è mancata mamma Michelle Hunziker, che ha condiviso sui social network alcuni scatti insieme all’amica e collega Ilary Blasi. Le conduttrici Mediaset, nell’ultimo periodo, sono diventate davvero inseparabili.