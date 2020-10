Tommaso Zorzi sconvolto, l’attacco all’autore: “Mi ha sbattuto fuori”

Tommaso Zorzi si dichiara sconvolto per quanto accaduto in confessionale al Grande Fratello Vip diverse ore fa, probabilmente subito dopo la tredicesima puntata. L’influencer si sfoga contro un autore che l’avrebbe cacciato fuori dal confessionale! Il gieffino racconta la disavventura a Maria Teresa Ruta e Guenda Goria e appare realmente sconcertato. In particolare, Tommaso rivela alle due sue compagne d’avventura di aver sempre fatto dei confessionali in cui si è esposto parecchio, dicendo la sua su determinate situazioni. Zorzi fa presente che, se per una sera non lancia una frecciatina, non può essere mandato via dal confessionale. L’influencer dimostra di essere rimasto molto male dall’atteggiamento che avrebbe tenuto l’autore di fronte alla sua mancata affermazione pungente, ieri sera. Ovviamente, Tommaso ci tiene a precisare che comprende che tutti stanno lavorando e, pertanto, porta rispetto.

“Se una sera non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la litigata in puntata non è che mi dici ‘vai vai, meglio che vai'”, questo è ciò che dichiara Tommaso in queste ultime ore, sfogandosi con le due Rutas. “Neanche una pu…a dopo che la paghi”, continua Zorzi, certo di essere stato trattato male dall’autore. “Mi ha sbattuto fuori, mi ha detto esci”, prosegue così il suo racconto l’influencer. Un duro sfogo quello di Tommaso, che sembra non aver compreso il gesto di chi parla ai concorrenti dall’altra parte del confessionale. Pare che nella serata di ieri, Zorzi non avesse in mente alcuna frecciatina da lanciare ai suoi coinquilini.

TOMMASO RACCONTA DI ESSERE STATO CACCIATO DAL CONFESSIONALE #GFVIP pic.twitter.com/D2tzfZtg9b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 27, 2020

La battuta mancata, tipica del suo personaggio, avrebbe fatto perdere la pazienza agli autori, che avrebbero poi deciso di liquidarlo. Almeno questo è il racconto che Tommaso fa nella Casa, diverse ore fa. Prima di questa disavventura in confessionale, come il resto dei concorrenti, l’influencer ha affrontato la tredicesima puntata. Zorzi ha detto la sua in varie situazioni. In particolare, ha scelto di prendere le difese di Guenda Goria, con cui ha stretto un legame, e di dare qualche consiglio a Enock.

Ma una sua scelta ha generato una nuova polemica. Scendendo nel dettaglio, nella serata di ieri, sono state effettuate dai concorrenti delle nomination insolite: hanno dovuto dare il proprio voto a uno dei gieffini già presente al televoto. In questo modo, ognuno di loro ha invogliato il pubblico a salvare il nome scelto. Tommaso inaspettatamente ha deciso di dare il suo supporto a Guenda, anziché a Stefania. L’influencer ha spiegato che lui salverebbe la Orlando, ma non poteva non dare il suo sostegno alla Goria dopo quanto accaduto in puntata.