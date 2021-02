Tommaso Zorzi rischia la squalifica dal GF Vip per bestemmia? (Video)

Sta facendo il giro del web un video che sembrerebbe mettere in difficoltà un concorrente dell’attuale edizione del GF Vip: Tommaso Zorzi ha bestemmiato? Come si può vedere nel filmato in questione, l’influencer milanese si trova in giardino impegnato a giocare una partita di pallavolo. Con lui anche Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Andrea Zenga, quando ad un certo punto a Zorzi sembra che gli sia sfuggita una espressione che rischia di mettere a rischio la sua permanenza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’audio non è proprio dei migliori, ma c’è chi sostiene che Zorzi non abbia bestemmiato; altri, invece, sostengono che abbia detto il nome di Dio in lingua francese. Il concorrente, fra i più amati e sostenuti in questa edizione del reality più spiato d’Italia, rischia di essere espulso?

Tommaso Zorzi sembra non aver pronunciato alcuna blasfemia quindi potrebbe non esserci alcuna squalifica. Naturalmente il compito spetta agli autori del Grande Fratello Vip che dovranno analizzare il frame audio in questione. Nell’attuale stagione ci sono già state delle squalifiche per bestemmie: quella di Stefano Bettarini (la vicenda del toscano è pure sfociata in una battaglia legale) e quella di Denis Dosio che è stato fatto fuori per aver utilizzato un intercalare ma che comunque non avrebbe il valore di una vera e propria imprecazione. Quale sarà il destino del giovane lombardo?

“ fermate Tommy “: altrimenti spara un bestemmione completo e fa la fine di Emily #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/j5Gf7QeqIA — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) February 7, 2021

Tommaso Zorzi attaccato da Giulia Salemi al GF Vip: “Cattiveria umana”

Continuano le liti tra Zorzi e Giulia Salemi, ultima delle quali è avvenuta sabato sera. L’influencer si è sfogata con il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli e ha parlato di cattiveria umana da parte del ragazzo, nonostante ci sia un rapporto d’amicizia da anni:

“Non voglio più farmi intossicare dalla cattiveria. Parliamo di cattiveria umana, per quanto mi riguarda. Parliamo proprio in generale di personalità diverse. Proprio egoismo nell’essere, capito? Sono una che mi prodigo tanto per gli altri, per quello che ci rimango male”

Parole abbastanza pesanti da parte di Giulia nei confronti di Tommaso che l’ex Velino di Striscia la Notizia ha provato a stemperare, definendo i suoi comportamenti dei veri e propri capricci. Mentre i fan della trasmissione di Alfonso Signorini continuano a dividersi tra i due Vipponi, è intervenuta Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, la quale ha sostenuto che l’italo-persiana avrebbe esagerato:

“Bisogna pesare le parole perché ‘cattiveria umana non si può sentire”

Nelle ultime ore Tommaso ha dichiarato di essere stanco di queste diatribe, ha commentato in maniera sincera cosa pensa dei Prelemi e ha chiesto ai suoi compagni d’avventura di essere mandato al televoto con Giulia. Un’idea che non ha trovato d’accordo tutti e questa richiesta, in ogni caso, va contro al regolamento del GF che vieta gli accordi per le nomination.