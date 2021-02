Mediaset e Signorini, pugno di ferro su Bettarini: diffide e querele, è guerra

Stefano Bettarini, da quando è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, ha tuonato senza sosta contro il reality e il suo conduttore, Alfonso Signorini. Sui social, in più occasioni, non ha usato mezze parole, martellando e sostenendo di essere stato vittima di un’ingiustizia. Doppiopesismo, insinuazioni che a volere la sua squalifica sia stata gente esterna al gioco che temeva che potesse rivelare informazioni ‘riservate’ su alcune donne della Casa (Elisabetta Gregoraci?), critiche pesanti a Signorini: questo il repertorio sfoderato dall’ex marito di Simona Ventura nelle ultime settimane.

Non solo: pare che Stefano sia andato per vie legali in quanto il suo contratto (che prevedeva ospitate in studio e quant’altro), sia stato stracciato. Dunque niente contratto, niente soldi. Il fatto è che sembra che Bettarini non sia stato il solo ad appellarsi alla legge.

Secondo quanto rende noto Dagospia, nelle scorse ore, sia Mediaset sia Alfonso Signorini sarebbero passati al ‘contrattacco’. “Mediaset ha deciso di diffidare” l’ex calciatore, alla luce dei tanti attacchi che questo ha sferrato contro il GF Vip 5. “Dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore”, riporta sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino in merito alle motivazioni che avrebbero spinto il Biscione a provare a mettere un freno al Betta. E non sarebbe finita qui.

“Seguirà – si legge sempre su Dagospia – la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila”. Resta da capire chi siano tali figure “di seconda fila”. Si potrebbe ipotizzare che uno corrisponda al profilo di Salvo Veneziano, in prima linea con Bettarini nel criticare le scelte del reality. Anche lui ha il dente avvelenato per via della squalifica; squalifica inflittagli durante il suo percorso al GF Vip 4 per delle frasi tutt’altro che carine rivolte ad Elisa De Panicis.

Bettarini: “Signorini mi ha illuso dicendomi che mi avrebbero richiamato”

L’ultimo affondo di Bettarini nei confronti di Signorini è giunto nelle scorse ore. A colloquio su Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge, Stefano ha raccontato che Signorini lo avrebbe illuso dopo la sua eliminazione. “Mi ha anche illuso dicendomi che mi avrebbero richiamato”, la versione del Betta che non ha mai digerito la vicenda ‘eliminazione per bestemmia’. Al magazine Oggi è giunto persino a dichiarare che dietro la sua cacciata potrebbero esserci state strane manovre esterne.