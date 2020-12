Bettarini passa alle vie legali: “Grande Fratello Vip? Sono in causa”

Stefano Bettarini non molla e torna ad attaccare il Grande Fratello Vip. Non solo: lo sportivo ha annunciato su Instagram di essere in causa con la produzione del programma di Canale 5. Il motivo è ovviamente sempre lo stesso: la squalifica per bestemmia avvenuta a tre giorni dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. A detta di Bettarini il suo è stato solo un intercalare toscano e nella quinta edizione del reality show si userebbero due pesi e due misure a seconda del concorrente.

Di recente Stefano Bettarini si è lamentato con i suoi follower della mancata squalifica al Grande Fratello Vip di Samantha De Grenet per le parole offensive rivolte nei confronti di Stefania Orlando. La conduttrice si è beccata solo una ramanzina dal conduttore Alfonso Signorini e nulla più. Un atteggiamento incoerente a detta di Bettarini e di alcuni follower.

Proprio un fan dell’ex calciatore ha fatto notare a Stefano Bettarini che lui e gli altri squalificati di questa edizione – Fausto Leali e Denis Dosio – dovrebbero riunirsi e far causa al programma e al conduttore per la mancata squalifica verso Samantha De Grenet. E qui Stefano ha sganciato la bomba:

“Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”

È scesa in campo pure Nicoletta Larini, la fidanzata di Bettarini, che ha lasciato intendere che dietro questa squalifica ci siano altri motivi poco chiari. La stilista, nota per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, ha risposto ad una follower che ha fatto notare che Stefano, al momento dell’elimazione, ha chiesto scusa ad Alfonso Signorini e a tutto il pubblico.

La Larini ha fatto sapere:

“Se una volta uscita ti avessero detto che hai offeso milioni di telespettatori e non solo, avresti chiesto scusa anche tu. Poi una volta uscita realizzi che ti hanno voluto far credere quello che non è. Madosca è un intercalare non solo toscano e sdoganato da anni… Ammesso che sia questo il motivo dell’eliminazione…”

Stando alle ultime rivelazioni di Stefano Bettarini, qualcuno avrebbe chiesto “la sua testa” per metterlo a tacere in merito ad alcuni flirt con altre concorrenti del Grande Fratello Vip. Il Betta si è dunque sentito preso in giro soprattutto perché prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia pare che si sia dovuto sottoporre ad una lunga quarantena e abbia dovuto firmare il contratto di fretta e furia senza neppure la presenza del suo manager.

Alfonso Signorini non ha mai replicato alle insinuazioni di Stefano Bettarini mentre quest’ultimo continua a lanciare frecciatine a destra e manca. L’ultima? Il 48enne ha preso in giro il Grande Fratello Vip per la sconfitta subita lunedì 28 dicembre contro La Bella e la Bestia, il film Disney in onda su Rai Uno.